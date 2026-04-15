慶哉寺(きょうさいじ)花まつり
- 2026/4/16
- 街のイベント
慶哉寺(和歌山市中島)で、お釈迦(しゃか)様の誕生を祝う「第8回花まつり」が4月29日(祝)午前10時から行われます。「東京ベーゴマ」が参戦するベーゴマ大会や太鼓、器楽の演奏、じゃんけん餅まき、お菓子まきなど。みんなで花御堂を花で飾り、笑顔あふれる時間を過ごしませんか。雨天は場所と内容を変更。無料。
|イベント期間
|4月29日(祝)
|問い合わせ
|慶哉寺
|電話番号
|073(471)0903
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