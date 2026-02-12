新春きものリメイク展
- 2026/2/12
- 街のイベント
着物の古布から作った多彩なアイテムを飾る、日本伝統文化普及協会主催の「新春きものリメイク展」が、2月15日(日)、16日(月)午前10時～午後5時、佳万ビル2階(和歌山市茶屋町)で開かれます。服やバッグ、傘や帽子など、ハンドメード作家3人が心を込めてリメークした1点ものの作品80点以上を展示。無料。
|イベント期間
|2月15日(日)、16日(月)
|問い合わせ
|寺杣(てらそま)さん
|電話番号
|090(4905)8489
おすすめ記事
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
-
2026/2/5和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…