有吉佐和子記念館イベント

和歌山市出身の作家・有吉佐和子の記念館(同市伝法橋南ノ丁)で、まちづくり紀ノ川主催のイベントが催されます。講師に劇団ZEROから石村渚さんを迎え、有吉の作品「かみながひめ」の朗読体験が3月7日(土)午後3時半～4時半(定員8人)。15日(日)午後1時～2時には、同劇団の川端恵さんと端唄(はうた)講師の杵屋多佳さんによる「わらべうたとお座敷遊び」(定員20人)。無料。先着順。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|3月7日(土)、15日(日)
|問い合わせ
|有吉佐和子記念館
|電話番号
|073(488)9880
