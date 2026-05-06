有田川干潟観察会
- 2026/5/7
- 街のイベント
多様な生物が生息する有田市立病院前の干潟(同市宮崎町)で、「第23回有田川干潟観察会」が、5月17日(日)正午～午後2時に催されます。小雨決行、雨天中止。正午に同市立有和中学校南側の川沿いの駐車場に集合。絶滅危惧種のハクセンシオマネキや貝などを観察。資料代100円(希望者だけ)。予約不要。
|イベント期間
|5月17日(日)
|問い合わせ
|和歌山大学教育学部生物学教室・古賀さん
|電話番号
|090(4499)3157
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