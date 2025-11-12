樹展
- 2025/11/13
- 街のイベント
50年以上活動する、長い歴史を持つ絵画サークル「樹」の展覧会「樹展」が、11月21日(金)～27日(木)午前9時～午後5時、海南ノビノス2階ギャラリー(同市日方)で開催(21日は正午から)。題材を設けずにアクリル画や油絵、水彩画で表現。会員8人がそれぞれ個性を発揮した力作約20点を出展。入場無料。
|イベント期間
|11月21日(金)～27日(木)
|問い合わせ
|木下さん
|電話番号
|090(7091)5313
