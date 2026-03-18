 

淡墨(うすずみ)桜プチ・キルト展

 築100年以上の蒲公英(たんぽぽ)工房(紀美野町奥佐々)で、主宰者のキルト作家・黒田街子さんと生徒の「第9回淡墨桜プチ・キルト展」が、3月28日(土)～31日(火)午前10時～午後4時に。会場に咲く淡墨桜と題材「大島紬(つむぎ)を使ったキルト」作品の鑑賞を。飲み物と菓子付き500円(工房修復協力金)。

イベント期間3月28日(土)～31日(火)
問い合わせ黒田さん
電話番号090(1078)9473
3月13日現在の情報です

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交通安全キャンペーン2026 入賞作品発表

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