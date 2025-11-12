 

清楽窯(せいらくがま)展

清楽窯(せいらくがま)展 「家庭の食卓に豊かさを」をコンセプトに制作活動する、市川純夫さんの陶食器展が、11月21日(金)～24日(月)、午前10時～午後5時(最終日は3時まで)、ギャラリー「けまり」2階(和歌山市九番丁)で行われます。皿や鉢、丼ぶり、カップ、酒器の他、花入れ、アクセサリーなど、約500点が並びます。入場無料。

イベント期間11月21日(金)～24日(月)
問い合わせ市川さん
電話番号073(483)3081
11月7日現在の情報です

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

