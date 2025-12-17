発達障がい対応の自然教室

5歳以上の子どもで、発達障害のある子も参加できる「発達障がい対応の自然教室 生き物を見つけて友達になろう」が、12月20日(土)午前9時半～11時半に催されます(荒天中止)。道の駅四季の郷公園フード・ハンター・パーク四季さい館前(和歌山市明王寺)に集合。題材は「冬越しの昆虫、カブトムシの幼虫」で、昆虫の越冬の様子を観察。保護者同伴。参加無料。定員15人(先着順)。前日までに申し込みを。