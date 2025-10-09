築50年超ビルを活用したフリースペース

日替わりでさまざまな店舗が出店予定

築50年以上のビルを、ほぼそのまま生かしてリノベーションしたフリースペース「spazio co.arancia」が、8月11日、黒江地区にオープン。「カフェアランチャ」のオーナーが運営し、日替わりでカフェやイベントなど、多彩な店舗が出店します。スケジュールなどの詳細は、インスタグラムでチェックを。会議、展示会、ワークショップ、ライブ、セミナーなどの他、映画鑑賞など個人の利用もOK。出店希望者も気軽に相談を。

店舗情報