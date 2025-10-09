築50年以上のビルを、ほぼそのまま生かしてリノベーションしたフリースペース「spazio co.arancia」が、8月11日、黒江地区にオープン。「カフェアランチャ」のオーナーが運営し、日替わりでカフェやイベントなど、多彩な店舗が出店します。スケジュールなどの詳細は、インスタグラムでチェックを。会議、展示会、ワークショップ、ライブ、セミナーなどの他、映画鑑賞など個人の利用もOK。出店希望者も気軽に相談を。
店舗情報
|店舗名
|spazio.co.arancia(スパツィオ・コ・アランシア)
|電話番号
|073(444)6171
|住所
|和歌山県海南市船尾276-6
|営業時間
|出店店舗による
|定休日
|不定休(インスタグラムで確認を)
|駐車場
|あり
|@spaziocoarancia
