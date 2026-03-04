紀伊風土記の丘で昔話・春

古民家で、この季節ならではの昔話を楽しみませんか。「紀伊風土記の丘で昔話・春」が、3月8日(日)午後1時半～3時半、和歌山県立紀伊風土記の丘に移築された国指定重要文化財・旧柳川家住宅(和歌山市岩橋)で行われます。「和歌山おはなしの会語りの森」の会員10人が、情緒豊かに一話ずつ昔話を語る会。作品は「ねずみ経」「宝化け物」「三つのねがい」などで、わらべうたも歌います。入場無料。予約不要。