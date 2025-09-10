紀伊風土記の丘で昔話・秋

秋の午後は、昔話を聞いてわらべ歌でほっこりと。「紀伊風土記の丘で昔話・秋」が、9月13日(土)午後1時半～3時半、和歌山県立紀伊風土記の丘(和歌山市岩橋)にある旧柳川家住宅で行われます。「和歌山おはなしの会語りの森」のメンバー9人が情感あふれる語りで、それぞれ1話ずつ披露します。お話は「とりつこうかひっつこうか」「こぶとりじい」「うさぎとかに」「話ずきな殿さま」など。入場無料。予約不要。