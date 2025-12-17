親子クリスマスのつどい
- 2025/12/18
- 街のイベント
病気や障害の有無にかかわらず、みんなで楽しいひとときを。「第5回親子クリスマスのつどい～風のとおり道」が、12月21日(日)午前11時～午後3時、和歌山市北コミュニティセンター2階(同市直川)で開催。けん玉パフォーマンスやキッズダンス、ハンドベルの演奏などが披露されます。クリスマス向きの工作や缶バッチなどを制作できる遊び・体験ブース、子育てに関するさまざまな啓発コーナーも。入場無料。予約不要。
|イベント期間
|12月21日(日)
|問い合わせ
|和歌山親子のつどい実行委員会事務局
|電話番号
|090(7492)9669
