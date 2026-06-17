親子ペットボトルロケット工作
- 2026/6/18
- 街のイベント
ペットボトルロケットを親子で楽しく遠くに飛ばせるよう工夫して工作する「親子ペットボトルロケット工作＆打上大会」が、7月4日(土)午前10時～午後3時、東公園体育館・市民球場(和歌山市北出島)で実施。午後から打ち上げます。雨天時は工作だけ。対象は同市内在住、または通学する小学生と保護者。材料費1500円。親子14組。申し込みは6月20日(土)までに来館、または電話で。多数抽選。
|イベント期間
|7月4日(土)
|問い合わせ
|和歌山市立こども科学館
|電話番号
|073(432)0002
おすすめ記事
-
2026/6/18ジメジメな日も心地よく
梅雨は香りでリフレッシュ曇り空や雨の日が続き、気分がどんよりしがちな梅雨シーズン。そんな時季こそ、暮らしに香りを取り入れ…
-
2026/6/116月14日は認知症予防の日
認知機能の維持へ玄米に期待健康志向の高まりを背景に、玄米の栄養価や機能性が改めて注目されています。6月14日の「認知症予防…
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…