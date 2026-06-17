親子ペットボトルロケット工作

ペットボトルロケットを親子で楽しく遠くに飛ばせるよう工夫して工作する「親子ペットボトルロケット工作＆打上大会」が、7月4日(土)午前10時～午後3時、東公園体育館・市民球場(和歌山市北出島)で実施。午後から打ち上げます。雨天時は工作だけ。対象は同市内在住、または通学する小学生と保護者。材料費1500円。親子14組。申し込みは6月20日(土)までに来館、または電話で。多数抽選。