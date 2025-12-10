進化した往年の玩具、コレクションの極み

大人が夢中！「キダルトトイ」の世界

ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているのは、「キダルト」と呼ばれる“大人”たち。大の大人を虜(とりこ)にするおもちゃとは。

おもちゃの市場規模は

少子化の逆風で5年連続拡大

「キダルト」とは「キッド(子ども)」と「アダルト(大人)」を掛け合わせた造語で、子どもの心を持った大人を意味します。「キダルトトイ」は、年齢を重ねても玩具への関心が高い大人たちをターゲットにしたおもちゃ。その市場が今、活況を呈しているのです。

日本玩具協会によると、おもちゃの市場規模は2019年度から5年連続で伸び、24年度は過去最高の1兆992億円を記録。少子化が進む中でも市場が成長を続けているのは、コロナ禍で“おうち時間”が増えたことに加え、23年度以降は経済力のあるキダルト層の消費が拡大しているためだと考えられます。玩具業界最大級の展示会「東京おもちゃショー」や商談見本市「おもちゃビジネスフェア」でも、この層を意識した新商品が相次ぎ注目を集めています。

「リカちゃん」や「シルバニアファミリー」、「野球盤」や「人生ゲーム」、「たまごっち」や「ベイブレード」といった往年の玩具が進化を遂げる一方で、「トミカ」や「レゴ」などギミックや難易度を高めた大人向けモデルも登場し、趣味として楽しむ人々が増えています。

「トイザらス」がリニューアル

ブラインドボックスが充実

イオンモール和歌山3階の「トイザらス・ベビーザらス和歌山店」が、10月10日にリニューアルオープンし、キダルト商品が拡充されました。「日本トイザらス」は、全国の店舗でキダルト展開を強化しており、今年に入って東京、横浜、京都に「キダルト専門店」を出店。37店舗にキダルトコーナーを設けています。

中でも力を入れてそろえているのが、「ブラインドボックス」と呼ばれる、開封するまで中身が分からない箱入りのフィギュア。和歌山店にも「ブラインドボックスコーナー」が作られ、「スミスキー」や「パルバース」など国内外のアイテムが並びます。白川淳也店長は、「ブラインドボックスはZ世代に大人気。コンプリートするまで“大人買い”される方もいらっしゃいます」と説明します。

玩具のトレンドに精通する同社トイ・マーチャンダイズディレクター・諏訪貴裕さんは、「キダルトという言葉が業界で使われるようになったのはここ2、3年ですが、それ以前も『ハイターゲット商品』というカテゴリーはありました。まだまだ伸びしろのある市場」と予測。その根拠として、「子どもの頃に遊んだ玩具への懐かしさに、昔は手が届かなかったものを気兼ねなく買える経済的余裕もあります。“コレクション欲”や“推し活”も購買意欲につながっています」と話します。

子どもの成長を機に、玩具店から足が遠のいているママもパパも、ふらりと立ち寄ってみると童心がよみがえってワクワク。年末年始に遊ぶおもちゃを見つけてみては？

トイザらス・ベビーザらス和歌山店

問い合わせ 073(453)5550 住所 和歌山市ふじと台23イオンモール和歌山3階 営業時間 午前10時～午後9時 定休日 イオンモール和歌山に準じます(年末年始営業) 駐車場 あり

奥深い“大人の趣味”へと発展

大人の間で注目を集める、和歌山県内の少々マニアックな玩具店。最初は“お遊び”だったはずが、もっともっとと突き詰めていくうちに、“本気の趣味”へと発展してしまう人も少なくありません。

ラジコンとサバゲーをWで体験

Toy＆ZAKKA mimiy



JR海南駅前通りにあるおもちゃ店。2階には、手のひらサイズで本格走行のラジコンカー「ミニッツ」のサーキットが設置。定期的にコースが組み替えられ、レースが開かれています。国内外の自動車メーカーのボディーとパーツも豊富で、自分好みの塗装やパーツのカスタマイズで、実車さながらのディテールを楽しめるのが魅力。ラジコン愛好者にとってはまさに”聖地”です。

また、サバイバルゲーム用のアイテムも充実。射撃トレーニング場もあり、腕を磨いたり、ゲーム感覚で得点を競ったり、幅広く活用できます。各利用料1時間500円、3時間1000円、1日1500円。

Toy＆ZAKKA mimiy

問い合わせ 073(482)0462 住所 海南市日方1501-4 営業時間 午前10時～午後7時(金・土曜は午後8時)

※12月31日(水)午後6時まで、翌年1月1日(祝)～3日(土)は午後1時～6時 定休日 火曜(祝日の場合は営業) HP https://mimiy-toy.com/

ボードゲームと木製玩具なら

おもちゃのバオバブ



ログハウスのような建物の店内に入ると、おもちゃがいっぱい！ 子どもの成長に寄り添う豊かな“遊び”を与えるおもちゃを届けたい―。そんな思いで店主がセレクトした品がそろいます。ボードゲームは、国内外で長く愛される定番品から新作まで幅広く、その楽しさにハマる愛好家たち御用達のお店でもあります。

木のおもちゃも看板商品で、ドイツの「オストハイマー」やスペインの「グラパット」などが人気。「木製玩具は“こんなおもちゃで遊ばせたい”というママの憧れ。子育てが終わっても部屋に飾るなど、引き続きファンでいる人が多いですね」と店主が話していました。

おもちゃのバオバブ

問い合わせ 073(422)0123 住所 和歌山市十番丁48 営業時間 午前11時～午後6時 定休日 火曜と臨時休業あり

※12月30日(火)〜翌年1月4日(日)は休み 駐車場 あり HP https://www.eonet.ne.jp/～baobab1998/ Instagram @baobab_wakayama

懐かしい！ と思わず声を上げる

昭和玩具レオ



1962年生まれの店主が少年だった頃に遊んだおもちゃを懐かしみ、集め始めたのがきっかけとなり、昭和レトロな古物を収集するのが趣味に。そして8年前、趣味が高じて店舗を開店。ブリキのロボットやソフトビニール人形、プラモデルにミニカー、昭和のアイドルグッズなどなど…、数え切れない昭和玩具で店が埋め尽くされ、足の踏み場もないほど。イベントに出店することも多く、好きなアニメキャラのグッズを求めて外国人が来店することも。レア物が見つかるかも！

昭和玩具レオ

問い合わせ 090(9059)7933 住所 有田川町下津野1098-1 営業時間 土・日曜、祝日午後1時～6時(イベント出店で休業の場合あり、祝日を除く月～金曜は電話連絡により午後5時以降営業可)

※12月31日(水)〜翌年1月3日(土)は休み

※12月31日(水)〜翌年1月3日(土)は休み Instagram @zhaohewanjureo

廃番のおもちゃに出合える店

絶版玩具の店1960



長年、ミニカーのコレクターだった店主が早期退職後に始めたレトロ玩具店。店内にはメーカーが生産を終了した“絶版玩具”が所狭しと並び、宝探しのような感覚で思わぬ名品が見つかるかも。自身のコレクションに加え、足を運んで仕入れたり、買い取った商品も意外と手の届く価格帯です。1970年代に人気を博した「トミカ」の“黒箱”や、スーパーカーブーム期に登場した“青箱”などのミニカーの他、プラモデルがずらり。収集家はもちろん親子で来店しても楽しめます。

絶版玩具の店1960