長寿を願って
- 2025/9/11
- 街のイベント
きものぎゃらりぃ和(やはらぎ、和歌山市新中通)で、「やはらぎ生け花教室」小原流講師と生徒8人の季節の作品を飾る「長寿を願って～菊のミニ花展～」が、9月21日(日)午前10時～午後5時に催されます。初秋にふさわしい色とりどりの菊の花を用いて、長寿と健康を願って生けた花がそろいます。入場無料。
|イベント期間
|9月21日(日)
|問い合わせ
|マスメン
|電話番号
|073(424)4466
おすすめ記事
-
2025/9/11行ってみたから伝えたい！
大阪関西 万博体験レポート今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
-
2025/9/4和歌山のヒガシから新着情報
これが新しい橋本です橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
-
2025/8/28自然界の脅威に備えよう
人と自然の“キケンな遭遇”
出合ったらどうしよう！？秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
-
2025/8/21あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
免疫細胞のはなし私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
-
2025/8/7語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…