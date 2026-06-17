高野山大学公開講座

「世界遺産高野山を巡る―高野山参詣の意義―」をテーマに、仏教の聖地で世界遺産に登録されている高野山の文化や歴史を学んで魅力を再発見する「高野山大学公開講座」が、6月27日(土)午後2時から和歌山県勤労福祉会館プラザホープ2階多目的室(和歌山市北出島)で開かれます。同大学同窓会和歌山支部主催の講座で、同大学准教授・北川真寛(しんかん)さんが講演。参加無料。予約不要。