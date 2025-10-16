- Home
10月19日→10月25日
牡羊座（3/21～4/19生）
やっつけ仕事はNG。段取りと下準備を怠ると、結果が中途半端になるかも
牡牛座（4/20～5/20生）
イライラすると、つい家族や身近な人に当たってしまいそう。心に余裕を
双子座（5/21～6/21生）
新しい趣味やレジャーに夢中になりそう。ただし、飽きやすい傾向。様子を見て
かに座（6/22～7/22生）
趣味やお稽古事に集中して取り組めば、レベルが急上昇。プロ並みの上達も
獅子座（7/23～8/22生）
時には裏方仕事が幸運。人の嫌がる事を進んで買って出るのも、勉強になるはず
乙女座（8/23～9/22生）
批判的になりすぎないで。正論でも強く言い過ぎると、反感を招く恐れがあるかも
天秤座（9/23～10/23生）
人との会話にヒントあり。何気ない雑談にも耳を澄ませて。聞き上手が吉
さそり座（10/24～11/22生）
何をしても成功率が高い時。23日以降はさらに運気上昇。自信を持って挑戦を
射手座（11/23～12/21生）
こだわりの強さが裏目に出るかも。自分の考えを押し付け過ぎないよう注意
山羊座（12/22～1/19生）
ピンチがあっても、無事に乗り切れそう。自分磨きやステップアップのきっかけに
水がめ座（1/20～2/18生）
より高い目標に挑むことで、モチベーションがアップ。達成の喜びも倍増しそう
魚座（2/19～3/20生）
リベンジのチャンス。諦めていた事やスルーしていた事にもう一度チャレンジを
