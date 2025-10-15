BINの会展
- 2025/10/16
- 街のイベント
和歌山市在住の水彩画家・枡本敏さんが主宰する絵手紙サークル「BINの会」のバラエティーに富んだ作品195点が一堂に。「第7回BINの会展」が、10月23日(木)～27日(月)午前10時～午後5時、ギャラリーBIN(和歌山市南牛町)で開催(23日は1時から、27日は4時まで)。メンバー39人が月に一度集まって、季節感あふれる風景や植物、果物、人物、動物などを色彩豊かに楽しく描いています。入場無料。
|イベント期間
|10月23日(木)～27日(月)
|問い合わせ
|ギャラリーBIN
|電話番号
|080(3103)0461
