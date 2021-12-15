歳末の活気あふれる〝市〟でお買い物
- 2021/12/16
- フロント特集
来週のクリスマスが終わるといよいよ年の瀬。世間は一気にお正月ムードに様変わり。今冬は、原油高、漁獲量の減少などで海の幸が軒並み高騰しているとか。歳末のにぎわう〝市〟で少しでもお得にお買い物を！
年末大感謝祭
和歌浦漁港おっとっと広場
12/29(水)30(木)
|お問い合わせ
|073(446)3308
ベイサイド和歌浦
|住所
|和歌山市新和歌浦1-1和歌浦漁港内
|営業時間
|午前10時～午後2時
|駐車場
|あり
|ホームページ
|https://bayside-w.com/
歳末軽トラ市
ぶらくり丁
12/29(水)
|お問い合わせ
|073(423)6912ぶらくり丁商店街協同組合
|住所
|和歌山市本町周辺
|営業時間
|午前11時～午後4時
ドライブスルーの八百屋&お魚屋
大正丸
12/28(火)29(水)
|お問い合わせ
|073(432)2206
|住所
|和歌山市西浜1660-413(大正丸倉庫)
|営業時間
|午前7時～正午
|定休日
|水・日曜、祝日
|ホームページ
|http://www.taishomaru.co.jp/
大魚市
黒潮市場
12/28(火)～1/3(月)
|お問い合わせ
|073(448)0008
|住所
|和歌山市毛見1527
|営業時間
|午前10時～午後5時
(12月28日～30日午前9時～午後5時、31日午前9時～深夜1時、1月1日正午～午後5時)
|定休日
|無休
|駐車場
|あり(1000円以上の買い物で1時間無料)
※台数に限りあり
|ホームページ
|http://www.kuroshioichiba.co.jp/
|備考
|年末年始のマグロ解体ショーは随時開催
定期市、常設市場も歳末ムード
慶風農園
年内最終:12/24(金)
|お問い合わせ
|073(475)2882
|住所（事務所）
|和歌山市秋月198(朋久事務所)
|営業時間
|高松北バス停前…水曜午前9時～正午
ぶらくり丁…金曜午前8時半～11時
浜のうたせ
有田箕島漁協直営産直市場
年内最終:12/31(金)
|お問い合わせ
|0737(23)7138
|住所
|有田市宮崎町2489
|
営業時間
|午前9時～午後6時(31日は4時ごろまで)
|
定休日
|水曜(12月29日は営業)、1月1日～7日
|
駐車場
|あり
|
ホームページ
|https://hamano-utase.com/
農産物直売所朝市
JAわかやま
年内最終:12/27(月)
|お問い合わせ
|073(471)3731
(わかやま農業協同組合)
|住所
|和歌山市美園町5-1-1アグリテラス(1階)
|営業時間
|午前9時半～正午
七曲市場
年内最終:12/31(金)
|お問い合わせ
|073(424)4290
(七曲商店街協同組合)
|住所
|和歌山市東長町2-30
|営業時間
|各店により異なる
|駐車場
|あり
|ホームページ
|http://www.chuokai-wakayama.or.jp/nanamagari/
鮮魚販売
雑賀崎漁業協同組合
年内最終:12/27(月)
|お問い合わせ
|073(444)2282
|住所
|和歌山市雑賀崎1162
|営業時間
|午後3時～売り切れるまで
|定休日
|火・土曜、祝前日
|駐車場
|あり
|ホームページ
|http://jf-saikazaki.jp/
わかやままるしぇ
和歌山市中央卸売市場総合食品センター
年内最終:12/30(木)
|お問い合わせ
|073(431)3161
(市管理事務所)
|住所
|和歌山市西浜1660-401
|営業時間
|専門店街…午前2時～午前7時
飲食店街…午前2時～午後2時(日曜、祝日午前10時～午後2時)
|定休日
|水曜 ※専門店街は日曜、祝日も休み
|駐車場
|あり
|ホームページ
わかやま市場
テークアウトサービス
年内最終:12/28(火)
|ホームページ
|https://lp.bring-it.fun/wakayama-wm/
おすすめ記事
-
2021/12/16歳末の活気あふれる〝市〟でお買い物来週のクリスマスが終わるといよいよ年の瀬。世間は一気にお正月ムードに様変わり。今冬は、原油高、…
-
2021/12/9第6波に備える 和歌山新型コロナ検証第5波の自粛が解かれ、クリスマスや年末年始を迎えます。しかし、感染が落ち着いているからといって油…
-
2021/12/2女性ハンターが活躍中!イノシシやシカの狩猟が解禁されました(和歌山県は来年3月15日まで)。野生の鳥獣による農作物の被害…
-
2021/11/25いつもの飾り付けに、あなたらしさをプラス
今年はワクワク膨らむマイクリスマス12月24日まで1カ月を切り、華やかなクリスマスシーズンが到来。ワクワク気分を高めてくれるクリス…
-
2021/11/25「クリスマスケーキ」和歌山で予約するならココ！クリスマスシーズン到来！おすすめのクリスマスケーキや、華やかなディナー、大切な人へのプレゼントにぴっ…
電子新聞 最新号
-
2021/12/16
リビング和歌山12月18日号リビング和歌山12月18日号 来週のクリスマスが終わるといよいよ年の瀬。世間は一気にお正月ムードに様…