 

「丸源ラーメン」が岩出市に登場！
看板商品は「熟成醤油ラーメン肉そば」

丸源ラーメン 岩出店 「熟成醤油ラーメン肉そば」(792円)を看板商品に全国展開する「丸源ラーメン」が9月30日、岩出市にオープン。注文ごとに手鍋で丁寧に炊き込んだスープに、豚肉やコシが自慢の“自社製多加水麺”を合わせ、ゆずこしょうや青ネギをのせた一杯が味わえます。サイドメニューには「丸源餃子(ギョーザ)」(352円)や、熱々の鉄板に玉子とご飯をのせて仕上げる「鉄板玉子チャーハン」(429円から)がある他、キッズメニューも充実。

店舗情報

店舗名丸源ラーメン 岩出店
電話番号0736(66)8622
住所和歌山県岩出市中島862
営業時間午前10時半～深夜1時 (OS深夜0時半)
定休日無休
駐車場あり
HPhttps://www.syodai-marugen.jp/shop/237

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

