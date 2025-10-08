「丸源ラーメン」が岩出市に登場！

看板商品は「熟成醤油ラーメン肉そば」

「熟成醤油ラーメン肉そば」(792円)を看板商品に全国展開する「丸源ラーメン」が9月30日、岩出市にオープン。注文ごとに手鍋で丁寧に炊き込んだスープに、豚肉やコシが自慢の“自社製多加水麺”を合わせ、ゆずこしょうや青ネギをのせた一杯が味わえます。サイドメニューには「丸源餃子(ギョーザ)」(352円)や、熱々の鉄板に玉子とご飯をのせて仕上げる「鉄板玉子チャーハン」(429円から)がある他、キッズメニューも充実。

店舗情報