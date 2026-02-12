ホットに！“和歌山サ活”スポット
- 2026/2/12
- フロント特集
根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサウナから“まちなか”で気軽に立ち寄れるスポットまで、ピックアップして紹介します。
大阪屋ひいなの湯
Kisssshu Gazebo
2024年11月、紀淡海峡を望む旅館の屋上に誕生したサウナ＆スパゾーン。バレルサウナやドライサウナ、加太漁港を見下ろす外気浴スペース、温泉露天＆室内風呂も備え、飲み物が持ち込めるパーティースペースまで完備。 優雅な非日常感を満喫できます。
サウナデータ
【バレルサウナ】100℃
【室内高温サウナ】100℃
【水風呂】 15℃
※貸し切り利用は8人程度まで、サウナポンチョ、または水着着用
|問い合わせ
|073(459)1151
|住所
|和歌山市加太142
|営業時間
|日帰り貸し切り利用は午前11時～12時40分、午後1時～2時40分、午後3時～4時40分
※宿泊利用時は男性午後5時～7時半、女性午後8時～10時半(貸し切りではありません)
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|予約
|完全予約制
|HP
|https://www.hiina.com/spa/kisssshu-gazebo.html
|@nabeya.osoba
|料金
|宿泊利用プラス1100円、日帰り貸し切り利用2人で2万2000円(100分) ※1人追加ごとに5500円増し、子どもの場合2500円増し、1日2組限定で食事付きプランもあり
かなたのさと
道の駅四季の郷公園内にあるビラリゾート「かなたのさと」。同ホテルのバレルサウナは日帰り利用が可能で、鳥のさえずりが聞こえる緑豊かな環境の中、“ととのい体験”が楽しめます。2・3月に利用すると、スペシャルなサウナドリンクがもらえる特典付き！
サウナデータ
【バレルサウナ】100℃
【水風呂】計測なし
※利用は4人まで、水着着用
|問い合わせ
|073(494)7711
|住所
|和歌山市矢田61
|営業時間
|午前7時～午後11時(最終入場9時半)
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|予約
|完全予約制
|HP
|https://kanatanosato.jp/
|@kanatano_sato
|料金
|1人4400円(2人目以降は1人2200円) ※90分制
紀州黒潮温泉
海に浮かぶ和歌山マリーナシティ内、風光めいびな和歌浦湾を眺められる浴場で、温泉とともにサウナも楽しめます。窓には青い海が広がり、心も体もリフレッシュ。海に面した露天風呂の横にあり、爽快な外気浴も満喫。
サウナデータ
【サウナ室】男湯・女湯/80℃前後
【水風呂】 なし
|問い合わせ
|073(448)1126
|住所
|和歌山市毛見1525
|営業時間
|午前11時～午後11時(最終受け付け10時)
|定休日
|不定休
|駐車場
|あり
|HP
|https://www.marinacity.com/spa/
|@spa_kishu_kuroshio
|料金
|大人(中学生以上)平日1100円、土・日曜、祝日1200円、小人(3歳～小学生)600円、貸しタオルセット250円
※入浴料でサウナも利用できます
GAJU SAUNA 和歌山
カリフォルニア州をイメージした植物に囲まれた「ガジュキャンプ場」内のプライベートビラ。日帰りでも楽しめる「バレルサウナ」は、開放的な空間でワンランク上のリゾート気分を味わえます。オプションでシーシャやBBQなどのメニューもあります。
サウナデータ
【バレルサウナ】100℃
【水風呂】12～14℃のドラム缶
※バレルサウナ利用は4人まで、水着着用
|問い合わせ
|080(3476)6225
|住所
|和歌山市和田905-3
|営業時間
|デイプランは午後6時～9時半、宿泊は午後3時～翌午前10時
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|予約
|完全予約制
|HP
|https://gajucamp.com/
|@gajucamp
|料金
|デイプラン(1日1組限定)平日大人1人6000円から、宿泊は1万5000円から。サウナ利用1時間2500円
ele.sauna＆coffee
1階にカフェ、2・3階に貸し切りサウナを有する「ele.」は、おしゃれ空間でサ活をしたい人にぴったり。コンパクトな空間ながら、アロマのセルフ・ロウリュが堪能できたり、リクライニングチェアやブルートゥース・スピーカーが完備されていたりと、こだわりが随所に！
サウナデータ
【サウナ室】95℃
【水風呂】17〜25℃(温度指定可能)
※利用は2人まで、水着着用
|問い合わせ
|070(8957)9882
|住所
|和歌山市湊紺屋町2-11
|営業時間
|午前10時半～午後10時半
|定休日
|火曜、他不定休
|駐車場
|あり
|予約
|完全予約制
|HP
|https://elesauna-coffee.com/
|@ele.official._
|料金
|1人3000円から ※利用人数・時間により異なる
Wood High SAUNA
2024年3月、和歌山市の中心市街地に誕生したプライベートサウナ。自然の中で深呼吸しているような気分を味わえる「ヘンプサウナ」を体感できます。信楽焼の浴槽のポトゥーリ水風呂で、火照った体をクールダウン。宿泊もでき、1人7000円から。
サウナデータ
【サウナ室】最高110℃
【水風呂】15℃以下、肌に刺激が少なく、敏感肌の人にもやさしい水質の「FFCウオーター」を使用
※水着着用で、男女一緒に最大5人まで貸し切り利用可
|問い合わせ
|073(424)5777
|住所
|和歌山市吉田820 5階
|営業時間
|午後0時～10時
|定休日
|水曜
|予約
|完全予約制
|HP
|https://wood-high.com/
|@woodhighsauna
|料金
|貸し切り平日プラン90分1人5500円、貸し切り通常90分1～2人1万2000円など、水着のレンタルは500円
極楽温泉 幸の湯
最大約50人が収容できるドライサウナ「スタジアムサウナ」に加え、「ミストサウナ」や「漢方ミストサウナ」が男湯・女湯に完備。毎週木曜は「サウナの日」で、サウナ室は通常温度からプラス約5℃、水風呂は15℃以下に！
サウナデータ
【サウナ室(スタジアムサウナ)】男湯83℃、女湯77℃
【水風呂】16℃
|問い合わせ
|0736(63)1126
|住所
|岩出市中島858
|営業時間
|午前10時～深夜0時(最終受け付け午後11時半)
|定休日
|無休 ※設備点検など臨時休業あり
|駐車場
|あり
|HP
|https://sachinoyu.jp/
|料金
|大人800円(土・日曜、祝日は850円、午後11時以降は500円)、4歳から小学生350円、3歳以下は無料
NAGOMI～サウナ～
2024年9月にオープン。JR和歌山駅から徒歩約5分、仕事帰りや旅の途中にも便利なプライベートサウナ。ハルビア製ストーブが生み出す極上のアロマ・ロウリュで心地よい発汗を。ウオーターサーバー完備、無印良品の無料アメニティー、水着無料レンタルもあり。
サウナデータ
【サウナ室】最高95℃
【水風呂】15～17℃程度と、「無添加エッセンシャルオイル」使用(10℃前後の)の2種類(温度調整可)
※貸し切り利用は最大8人まで
|問い合わせ
|073(488)4372
|住所
|和歌山市美園町4-31-7 2階
|営業時間
|午前10時～翌午前4時
|定休日
|無休
|予約
|完全予約制
|HP
|https://nagomi-sauna-20240901.com/
|@sauna.nagomi
|料金
|貸し切り100分1人5500円、6人1万8000円、貸し切り210分2人1万8000円など
ふくろうの湯
女湯にある「漢方薬草サウナ」(写真)。10種類もの和漢植物の成分を含む蒸気に包まれ、しっかり汗をかきながら薬草の香りでリラックス。比較的低温で、熱めサウナが苦手な女性におすすめ。遠赤外線サウナもあります。
サウナデータ
【漢方薬草サウナ】約43℃
【遠赤外線サウナ】男湯85℃、女湯75℃
【水風呂】 約16℃ ※水風呂は遠赤外線サウナ近くにあり
|問い合わせ
|073(423)4126
|住所
|和歌山市本町2-1フォルテワジマ地下1階
|営業時間
|日～木曜午前10時～午後11時(最終受け付け10時)、金・土曜、祝前日は深夜0時まで(最終受け付け11時)
|定休日
|第3火曜(祝日の場合は翌日)
|駐車場
|あり
|HP
|https://www.fukurou-yu.com/
|料金
|大人(中学生以上)1200円 小人(4歳～小学生)600円 ※タオルなし、入浴料でサウナも利用できます
おすすめ記事
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
-
2026/2/5和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…