ホットに！“和歌山サ活”スポット

 根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサウナから“まちなか”で気軽に立ち寄れるスポットまで、ピックアップして紹介します。

炭酸水素塩泉のとろみある美人湯・加太淡嶋温泉にもつかれます

 2024年11月、紀淡海峡を望む旅館の屋上に誕生したサウナ＆スパゾーン。バレルサウナやドライサウナ、加太漁港を見下ろす外気浴スペース、温泉露天＆室内風呂も備え、飲み物が持ち込めるパーティースペースまで完備。 優雅な非日常感を満喫できます。

サウナデータ

【バレルサウナ】100℃
【室内高温サウナ】100℃
【水風呂】 15℃
※貸し切り利用は8人程度まで、サウナポンチョ、または水着着用

問い合わせ 073(459)1151
住所 和歌山市加太142
営業時間 日帰り貸し切り利用は午前11時～12時40分、午後1時～2時40分、午後3時～4時40分
※宿泊利用時は男性午後5時～7時半、女性午後8時～10時半(貸し切りではありません)
定休日 無休
駐車場 あり
予約 完全予約制
HP https://www.hiina.com/spa/kisssshu-gazebo.html
Instagram @nabeya.osoba
料金 宿泊利用プラス1100円、日帰り貸し切り利用2人で2万2000円(100分) ※1人追加ごとに5500円増し、子どもの場合2500円増し、1日2組限定で食事付きプランもあり

かなたのさと

かなたのさと

貸し切り制なので、気兼ねなくくつろげます

 道の駅四季の郷公園内にあるビラリゾート「かなたのさと」。同ホテルのバレルサウナは日帰り利用が可能で、鳥のさえずりが聞こえる緑豊かな環境の中、“ととのい体験”が楽しめます。2・3月に利用すると、スペシャルなサウナドリンクがもらえる特典付き！

サウナデータ

【バレルサウナ】100℃
【水風呂】計測なし
※利用は4人まで、水着着用

問い合わせ 073(494)7711
住所 和歌山市矢田61
営業時間 午前7時～午後11時(最終入場9時半)
定休日 無休
駐車場 あり
予約 完全予約制
HP https://kanatanosato.jp/
Instagram @kanatano_sato
料金 1人4400円(2人目以降は1人2200円) ※90分制

紀州黒潮温泉

紀州黒潮温泉

 海に浮かぶ和歌山マリーナシティ内、風光めいびな和歌浦湾を眺められる浴場で、温泉とともにサウナも楽しめます。窓には青い海が広がり、心も体もリフレッシュ。海に面した露天風呂の横にあり、爽快な外気浴も満喫。

サウナデータ

【サウナ室】男湯・女湯/80℃前後
【水風呂】 なし

問い合わせ 073(448)1126
住所 和歌山市毛見1525
営業時間 午前11時～午後11時(最終受け付け10時)
定休日 不定休
駐車場 あり
HP https://www.marinacity.com/spa/
Instagram @spa_kishu_kuroshio
料金 大人(中学生以上)平日1100円、土・日曜、祝日1200円、小人(3歳～小学生)600円、貸しタオルセット250円
※入浴料でサウナも利用できます

GAJU SAUNA 和歌山

GAJU SAUNA 和歌山

自然と一体になれるキャンプ場で非日常体験を

 カリフォルニア州をイメージした植物に囲まれた「ガジュキャンプ場」内のプライベートビラ。日帰りでも楽しめる「バレルサウナ」は、開放的な空間でワンランク上のリゾート気分を味わえます。オプションでシーシャやBBQなどのメニューもあります。

サウナデータ

【バレルサウナ】100℃
【水風呂】12～14℃のドラム缶
※バレルサウナ利用は4人まで、水着着用

問い合わせ 080(3476)6225
住所 和歌山市和田905-3
営業時間 デイプランは午後6時～9時半、宿泊は午後3時～翌午前10時
定休日 無休
駐車場 あり
予約 完全予約制
HP https://gajucamp.com/
Instagram @gajucamp
料金 デイプラン(1日1組限定)平日大人1人6000円から、宿泊は1万5000円から。サウナ利用1時間2500円

まちなかサウナ

ele.sauna＆coffee

ele.sauna＆coffee

サ飯には「3種のキノコクリームリゾット」(1150円)をぜひ

 1階にカフェ、2・3階に貸し切りサウナを有する「ele.」は、おしゃれ空間でサ活をしたい人にぴったり。コンパクトな空間ながら、アロマのセルフ・ロウリュが堪能できたり、リクライニングチェアやブルートゥース・スピーカーが完備されていたりと、こだわりが随所に！

サウナデータ

【サウナ室】95℃
【水風呂】17〜25℃(温度指定可能)
※利用は2人まで、水着着用

問い合わせ 070(8957)9882
住所 和歌山市湊紺屋町2-11
営業時間 午前10時半～午後10時半
定休日 火曜、他不定休
駐車場 あり
予約 完全予約制
HP https://elesauna-coffee.com/
Instagram @ele.official._
料金  1人3000円から ※利用人数・時間により異なる

Wood High SAUNA

Wood High SAUNA

開放感あるビルの屋上で「ルーフトップ外気浴」

 2024年3月、和歌山市の中心市街地に誕生したプライベートサウナ。自然の中で深呼吸しているような気分を味わえる「ヘンプサウナ」を体感できます。信楽焼の浴槽のポトゥーリ水風呂で、火照った体をクールダウン。宿泊もでき、1人7000円から。

サウナデータ

【サウナ室】最高110℃
【水風呂】15℃以下、肌に刺激が少なく、敏感肌の人にもやさしい水質の「FFCウオーター」を使用
※水着着用で、男女一緒に最大5人まで貸し切り利用可

問い合わせ 073(424)5777
住所 和歌山市吉田820　5階
営業時間 午後0時～10時
定休日 水曜
予約 完全予約制
HP https://wood-high.com/
Instagram @woodhighsauna
料金 貸し切り平日プラン90分1人5500円、貸し切り通常90分1～2人1万2000円など、水着のレンタルは500円

極楽温泉 幸の湯

極楽温泉 幸の湯

 最大約50人が収容できるドライサウナ「スタジアムサウナ」に加え、「ミストサウナ」や「漢方ミストサウナ」が男湯・女湯に完備。毎週木曜は「サウナの日」で、サウナ室は通常温度からプラス約5℃、水風呂は15℃以下に！

サウナデータ

【サウナ室(スタジアムサウナ)】男湯83℃、女湯77℃
【水風呂】16℃

問い合わせ 0736(63)1126
住所 岩出市中島858
営業時間 午前10時～深夜0時(最終受け付け午後11時半)
定休日 無休 ※設備点検など臨時休業あり
駐車場 あり
HP https://sachinoyu.jp/
料金  大人800円(土・日曜、祝日は850円、午後11時以降は500円)、4歳から小学生350円、3歳以下は無料

NAGOMI～サウナ～

NAGOMI～サウナ～

プロジェクターで映画やドラマも見放題の「ととのいコーナー」

 2024年9月にオープン。JR和歌山駅から徒歩約5分、仕事帰りや旅の途中にも便利なプライベートサウナ。ハルビア製ストーブが生み出す極上のアロマ・ロウリュで心地よい発汗を。ウオーターサーバー完備、無印良品の無料アメニティー、水着無料レンタルもあり。

サウナデータ

【サウナ室】最高95℃
【水風呂】15～17℃程度と、「無添加エッセンシャルオイル」使用(10℃前後の)の2種類(温度調整可)
※貸し切り利用は最大8人まで

問い合わせ 073(488)4372
住所 和歌山市美園町4-31-7　2階
営業時間 午前10時～翌午前4時
定休日 無休
予約 完全予約制
HP https://nagomi-sauna-20240901.com/
Instagram @sauna.nagomi
料金 貸し切り100分1人5500円、6人1万8000円、貸し切り210分2人1万8000円など

ふくろうの湯

ふくろうの湯

女湯にある「漢方薬草サウナ」(写真)。10種類もの和漢植物の成分を含む蒸気に包まれ、しっかり汗をかきながら薬草の香りでリラックス。比較的低温で、熱めサウナが苦手な女性におすすめ。遠赤外線サウナもあります。

サウナデータ

【漢方薬草サウナ】約43℃
【遠赤外線サウナ】男湯85℃、女湯75℃
【水風呂】 約16℃　※水風呂は遠赤外線サウナ近くにあり

問い合わせ 073(423)4126
住所 和歌山市本町2-1フォルテワジマ地下1階
営業時間 日～木曜午前10時～午後11時(最終受け付け10時)、金・土曜、祝前日は深夜0時まで(最終受け付け11時)
定休日 第3火曜(祝日の場合は翌日)
駐車場 あり
HP https://www.fukurou-yu.com/
料金  大人(中学生以上)1200円 小人(4歳～小学生)600円 ※タオルなし、入浴料でサウナも利用できます

