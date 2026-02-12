ホットに！“和歌山サ活”スポット

根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサウナから“まちなか”で気軽に立ち寄れるスポットまで、ピックアップして紹介します。

大阪屋ひいなの湯

Kisssshu Gazebo

2024年11月、紀淡海峡を望む旅館の屋上に誕生したサウナ＆スパゾーン。バレルサウナやドライサウナ、加太漁港を見下ろす外気浴スペース、温泉露天＆室内風呂も備え、飲み物が持ち込めるパーティースペースまで完備。 優雅な非日常感を満喫できます。

サウナデータ

【バレルサウナ】100℃

【室内高温サウナ】100℃

【水風呂】 15℃

※貸し切り利用は8人程度まで、サウナポンチョ、または水着着用

問い合わせ 073(459)1151 住所 和歌山市加太142 営業時間 日帰り貸し切り利用は午前11時～12時40分、午後1時～2時40分、午後3時～4時40分

※宿泊利用時は男性午後5時～7時半、女性午後8時～10時半(貸し切りではありません) 定休日 無休 駐車場 あり 予約 完全予約制 HP https://www.hiina.com/spa/kisssshu-gazebo.html Instagram @nabeya.osoba 料金 宿泊利用プラス1100円、日帰り貸し切り利用2人で2万2000円(100分) ※1人追加ごとに5500円増し、子どもの場合2500円増し、1日2組限定で食事付きプランもあり

かなたのさと

道の駅四季の郷公園内にあるビラリゾート「かなたのさと」。同ホテルのバレルサウナは日帰り利用が可能で、鳥のさえずりが聞こえる緑豊かな環境の中、“ととのい体験”が楽しめます。2・3月に利用すると、スペシャルなサウナドリンクがもらえる特典付き！

サウナデータ

【バレルサウナ】100℃

【水風呂】計測なし

※利用は4人まで、水着着用

問い合わせ 073(494)7711 住所 和歌山市矢田61 営業時間 午前7時～午後11時(最終入場9時半) 定休日 無休 駐車場 あり 予約 完全予約制 HP https://kanatanosato.jp/ Instagram @kanatano_sato 料金 1人4400円(2人目以降は1人2200円) ※90分制

紀州黒潮温泉

海に浮かぶ和歌山マリーナシティ内、風光めいびな和歌浦湾を眺められる浴場で、温泉とともにサウナも楽しめます。窓には青い海が広がり、心も体もリフレッシュ。海に面した露天風呂の横にあり、爽快な外気浴も満喫。

サウナデータ

【サウナ室】男湯・女湯/80℃前後

【水風呂】 なし

問い合わせ 073(448)1126 住所 和歌山市毛見1525 営業時間 午前11時～午後11時(最終受け付け10時) 定休日 不定休 駐車場 あり HP https://www.marinacity.com/spa/ Instagram @spa_kishu_kuroshio 料金 大人(中学生以上)平日1100円、土・日曜、祝日1200円、小人(3歳～小学生)600円、貸しタオルセット250円

※入浴料でサウナも利用できます

GAJU SAUNA 和歌山

カリフォルニア州をイメージした植物に囲まれた「ガジュキャンプ場」内のプライベートビラ。日帰りでも楽しめる「バレルサウナ」は、開放的な空間でワンランク上のリゾート気分を味わえます。オプションでシーシャやBBQなどのメニューもあります。

サウナデータ

【バレルサウナ】100℃

【水風呂】12～14℃のドラム缶

※バレルサウナ利用は4人まで、水着着用

問い合わせ 080(3476)6225 住所 和歌山市和田905-3 営業時間 デイプランは午後6時～9時半、宿泊は午後3時～翌午前10時 定休日 無休 駐車場 あり 予約 完全予約制 HP https://gajucamp.com/ Instagram @gajucamp 料金 デイプラン(1日1組限定)平日大人1人6000円から、宿泊は1万5000円から。サウナ利用1時間2500円

ele.sauna＆coffee

1階にカフェ、2・3階に貸し切りサウナを有する「ele.」は、おしゃれ空間でサ活をしたい人にぴったり。コンパクトな空間ながら、アロマのセルフ・ロウリュが堪能できたり、リクライニングチェアやブルートゥース・スピーカーが完備されていたりと、こだわりが随所に！

サウナデータ

【サウナ室】95℃

【水風呂】17〜25℃(温度指定可能)

※利用は2人まで、水着着用

問い合わせ 070(8957)9882 住所 和歌山市湊紺屋町2-11 営業時間 午前10時半～午後10時半 定休日 火曜、他不定休 駐車場 あり 予約 完全予約制 HP https://elesauna-coffee.com/ Instagram @ele.official._ 料金 1人3000円から ※利用人数・時間により異なる

Wood High SAUNA

2024年3月、和歌山市の中心市街地に誕生したプライベートサウナ。自然の中で深呼吸しているような気分を味わえる「ヘンプサウナ」を体感できます。信楽焼の浴槽のポトゥーリ水風呂で、火照った体をクールダウン。宿泊もでき、1人7000円から。

サウナデータ

【サウナ室】最高110℃

【水風呂】15℃以下、肌に刺激が少なく、敏感肌の人にもやさしい水質の「FFCウオーター」を使用

※水着着用で、男女一緒に最大5人まで貸し切り利用可

問い合わせ 073(424)5777 住所 和歌山市吉田820 5階 営業時間 午後0時～10時 定休日 水曜 予約 完全予約制 HP https://wood-high.com/ Instagram @woodhighsauna 料金 貸し切り平日プラン90分1人5500円、貸し切り通常90分1～2人1万2000円など、水着のレンタルは500円

極楽温泉 幸の湯

最大約50人が収容できるドライサウナ「スタジアムサウナ」に加え、「ミストサウナ」や「漢方ミストサウナ」が男湯・女湯に完備。毎週木曜は「サウナの日」で、サウナ室は通常温度からプラス約5℃、水風呂は15℃以下に！

サウナデータ

【サウナ室(スタジアムサウナ)】男湯83℃、女湯77℃

【水風呂】16℃

問い合わせ 0736(63)1126 住所 岩出市中島858 営業時間 午前10時～深夜0時(最終受け付け午後11時半) 定休日 無休 ※設備点検など臨時休業あり 駐車場 あり HP https://sachinoyu.jp/ 料金 大人800円(土・日曜、祝日は850円、午後11時以降は500円)、4歳から小学生350円、3歳以下は無料

NAGOMI～サウナ～

2024年9月にオープン。JR和歌山駅から徒歩約5分、仕事帰りや旅の途中にも便利なプライベートサウナ。ハルビア製ストーブが生み出す極上のアロマ・ロウリュで心地よい発汗を。ウオーターサーバー完備、無印良品の無料アメニティー、水着無料レンタルもあり。

サウナデータ

【サウナ室】最高95℃

【水風呂】15～17℃程度と、「無添加エッセンシャルオイル」使用(10℃前後の)の2種類(温度調整可)

※貸し切り利用は最大8人まで

問い合わせ 073(488)4372 住所 和歌山市美園町4-31-7 2階 営業時間 午前10時～翌午前4時 定休日 無休 予約 完全予約制 HP https://nagomi-sauna-20240901.com/ Instagram @sauna.nagomi 料金 貸し切り100分1人5500円、6人1万8000円、貸し切り210分2人1万8000円など

ふくろうの湯

女湯にある「漢方薬草サウナ」(写真)。10種類もの和漢植物の成分を含む蒸気に包まれ、しっかり汗をかきながら薬草の香りでリラックス。比較的低温で、熱めサウナが苦手な女性におすすめ。遠赤外線サウナもあります。

サウナデータ

【漢方薬草サウナ】約43℃

【遠赤外線サウナ】男湯85℃、女湯75℃

【水風呂】 約16℃ ※水風呂は遠赤外線サウナ近くにあり