人気の立ち飲み屋が「食堂」をスタート

フレンチシェフが手掛ける定食に注目

安くてうまい立ち飲み屋「ともぞう」が、移転に伴い前店舗の場所で、新たな業態“食堂”を8月1日からスタート。アットホームな雰囲気はそのままに、「デミカツ定食」や「オムバーグ定食」(各1300円)など和洋多彩なランチメニューを提供します。フランスの二つ星レストランで研さんを積んだ店主こん身の料理に舌鼓を！ 現在、立ち飲み屋は移転オープン準備中。復活をお楽しみに！

店舗情報