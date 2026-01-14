今更ながらの「豊臣兄弟」
その突破口は！？
一昨年の大河ドラマ「光る君へ」を平均視聴率で下回り、歴代ワースト2位となった昨年の「べらぼう」。視聴者にとってなじみが薄い町人が主人公だったことや、遊郭など家族で見づらいシーンが多かったとの声も聞こえる。ちなみに、歴代ワーストは「いだてん」。主人公が前後半で入れ替わる構成が、視聴者には分かりにくいという指摘が多かった。で、今年の大河「豊臣兄弟！」。主人公も舞台も戦国とあって、期待できるのか…。
まずNHKが公言しているのが、秀吉の弟・秀長を軸に据えた「兄弟の物語」ということ。これまでの大河は「主君と家臣」「敵と味方」といった構造だったが、今作は「家族関係」を物語の核に据える。近年の制作費削減により、派手な合戦シーンを最小限に、人間ドラマを中心に描かれるだろう。とはいえ、兄・秀吉の生涯は誰もが知っている。事件も合戦も出来事も知られている中で、ドラマとしてどう成立させるのか。その突破口を作るのは、脚本家や演出家の見せどころだろう。いや、むしろその葛藤をドラマにすれば、案外受けるかもしれない。
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
