介護の日 オープンフォーラム
- 2025/11/6
- 街のイベント
11月11日「介護の日」にちなんだ催しで、フリーアナウンサー・桑原征平さんを講師に迎える「10th介護の日 オープンフォーラム みんなで考えよう、介護のこと」が、11月18日(火)午後1時～4時、和歌山ビッグ愛(和歌山市手平)で実施。桑原さんが、「福祉は同情なんかじゃない！」を題材に特別講演。大阪観光局理事長・溝端宏さんの講演も。参加無料。定員100人(先着順)。申し込みは11月17日(月)までに下記へ。
|イベント期間
|11月18日(火)
|問い合わせ
|和歌山県老人福祉施設協議会
|電話番号
|073(435)5227
