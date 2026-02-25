 

和歌山一番星AWARD
認定商品決定！

リビング和歌山2026年2月28日号「和歌山一番星AWARD 認定商品決定！」

 県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グランプリや認定商品が決定しました。県では和歌山を代表する「一番星」として、全国・世界に向けた情報発信や販路拡大に取り組む方針です。

グランプリ 紀州 梅真鯛梅
準グランプリ デラックスケーキ

 和歌山には、実はまだ全国に知られていない魅力的な県産品がたくさんあります。

和歌山県商工労働部・企業政策局・企業振興課では、素材選びへの丁寧なこだわり、長く受け継がれてきた技、そして作り手のまっすぐな思い。そんな逸品に光を当てようと、第1回「和歌山一番星アワード」を実施。県内で製造される優れた県産品を厳選し、認定・推奨する制度です。

このたび117商品の申請があり、審査委員による審査の結果、ミカンや梅を使用した飲料・菓子類などの加工食品とパイル織産地の技術から生まれたインテリア雑貨などの産業製品、合計20品が認定されました。

また、認定された20商品の中でも、特に訴求力があり、県産品全体のブランド力向上に寄与すると認められた5品が、審査委員特別賞(グランプリ候補)に。

さらに2月20日(金)、東京都内で「認定商品のPRとグランプリ商品選定イベント」が開催されました。審査委員特別賞受賞事業者によるプレゼンテーションが行われ、来場者投票により「紀州 梅真鯛梅」がグランプリ、「デラックスケーキ」が準グランプリに選ばれました。
審査委員特別賞5商品(グランプリ候補)

グランプリ

　紀州 梅真鯛梅

紀州 梅真鯛梅

紀州を代表する海と山の恵み

甘酢みそで味付けした紀州産真鯛のほぐし身を紀州南高梅で包みました。梅干しの爽やかな酸味と、真鯛のうまみが重なり合い、ひと口ごとに穏やかな驚きが広がります。

問い合わせ 岩谷
0735(65)8011
住所 串本町大島284-1

準グランプリ

　デラックスケーキ

デラックスケーキ

懐かしさを越えて選ばれる銘菓

 半世紀以上、姿も味もほとんど変えることなく、人々の記憶に寄り添ってきた銘菓。カステラに自家製ジャムを挟み、ホワイトチョコレートで包んだ独自の味わいです。

問い合わせ 鈴屋
0739(22)0436
住所 田辺市湊15-11

　近大キャビア

近大キャビア

希少な国産フレッシュキャビア

 熊野の山々の澄んだ清流と近畿大学水産研究所による30年以上の研究が結実。鮮度際立つ味わいを追求して誕生した輸入品と一線を画す国産生キャビア。

問い合わせ アーマリン近大
0739(42)4116
住所 白浜町1-5

　Premium Taste uetomo(プレミアム　テイスト　ウエトモ)

Premium Taste uetomo

有田みかんの真髄を究めた一本

 和歌山・有田市で100年以上ミカンづくりを続ける上友農園が、自社で育て、熟したミカンだけを使用。果実本来のおいしさを追求した100％ストレートジュースです。

問い合わせ 上友農園
0737(20)4512
住所 有田市千田2189

　胡麻豆腐

胡麻豆腐

伝統が生み出す精進料理の本質

 高野山で1905(明治38)年創業。香り高い白胡麻、吉野本クズ、高野山の岩盤から湧く水を用い職人が季節や気候を見極めながら手作業で仕上げています。

問い合わせ 浜田屋
0736(56)2343
住所 高野町高野山444

県産品の魅力が満載 一番星アワード認定商品！

順不同

　原酒梅酒

原酒梅酒

190年の歴史が醸し出す、完熟の雫(しずく)

 日本一の梅の里、みなべ町で1834(天保5)年創業の東農園(五代庵)が、190年にわたり向き合い完成。完熟の紀州南高梅を使用し一滴の加水も行わない原酒仕立てです。

問い合わせ 東農園(五代庵)
0739(74)2487
住所 みなべ町東本庄836-1

　全方位スピーカーKaguya

全方位スピーカーKaguya

音に包まれるぜいたくな体験

 和歌山の里山に育つ竹と音響技術の粋が出会い生まれた全方位スピーカーです。乾留竹の筐体(きょうたい)は、竹本来の美しさと音響特性を引き出し、耳にやさしく、長く聴き続けられる響きを実現しました。

問い合わせ ウメダ電器
073(422)1263
住所 和歌山市坊主丁10

　紀州南高梅ひつまぶし

紀州南高梅ひつまぶし

「鰻(ウナギ)と梅」の常識を覆す逆転劇

 創業90年の老舗鰻屋が試作を重ね、鰻の脂と紀州南高梅の酸味は、互いの魅力を引き立て合うと確信を得て誕生。一膳の中で丼、薬味、出汁(だし)茶漬けと楽しめます。

問い合わせ 太田商店
0739(22)0847
住所 田辺市上屋敷1-1-35

　濁り醤

濁り醤

醤油(しょうゆ)の「始まり」を今に伝える

 醤油発祥の地・和歌山県湯浅で、180余年にわたり木桶醸造を守り続ける角長。原点に立ち返り鎌倉・室町期の家庭用醤油の製法を現代によみがえらせた特別な一本。

問い合わせ 角長
0737(62)2035
住所 湯浅町湯浅7

　紀州墨

紀州墨

1000年の歴史を宿す松煙墨

 和歌山の山々に育つ赤松を焚(た)き、その煤(すす)を一粒ずつ集めて生まれる紀州墨。1000年以上にわたり受け継がれてきた松煙墨の系譜を現代に伝え続けています。

問い合わせ 紀州松煙
0739(49)0801
住所 田辺市鮎川1912

　紀州あせ葉寿司(鯛)

紀州あせ葉寿司(鯛)

あせ葉の香りから始まる一貫

 あせ葉をほどいた瞬間に立ちのぼる清らかな香りと、加太の海で育った鯛の上品なうまみ。南高梅を用いた酢飯の穏やかな酸味が広がります。

問い合わせ 笹一
073(452)3311
住所 和歌山市梶取20-2

　たなべぇサンド

たなべぇサンド

「梅のまち」から生まれたご当地サンド

 紀州南高梅の一大産地として知られる田辺市。地元居酒屋店主考案のご当地サンド。うまみの強い｢紀州うめぶた｣のロースカツと梅との絶妙な味のバランスが魅力。

問い合わせ 旬彩居酒屋 膳
0739(26)8551
住所 田辺市湊25-16

　ボンボンショコラ「カカオ醤」

ボンボンショコラ「カカオ醤」

発酵が導く大人のぜいたくな一粒

 醤油発祥の地・和歌山県湯浅。1200年に及ぶ発酵文化から生まれたオリジナルショコラです。甘さの奥に、凛(りん)としたうまみが立ち上がる一粒です。

問い合わせ ジョイ・コム
073(446)2311
住所 和歌山市塩屋4-6-57

　さんま姿寿司

さんま姿寿司

熊野に伝わる郷土の味

新宮市で1500年以上にわたり受け継がれてきた「さんま寿司」。徐福寿司では、サンマ1ぴきを丸ごと使用。保存料・着色料は使わず、職人の経験だけで仕上げています。

問い合わせ 徐福寿司
0735(22)8893
住所 新宮市徐福1-6-24

　YETI(イエティ)

YETI

世界に誇る繊維技術

 和歌山県高野口から生まれた、日常の空間にそっと寄り添う存在のYETI。滑らかな手ざわりのエコファーは、高野口で長年培われてきた世界に誇る繊維技術の結晶。

問い合わせ 杉村繊維工業
0736(43)0660
住所 橋本市高野口町名倉619

　そのまんま梅の床

そのまんま梅の床

漬けるたび、梅が好きになる

 農薬・化学肥料を使わずに育てた紀州南高梅の梅酢と果肉を生かした発酵調味料。野菜を漬け込むだけで、梅由来の穏やかな酸味とうまみが素材に行き渡ります。

問い合わせ てらうめ
0739(72)5105
住所 みなべ町西岩代1204

　和歌山コッペみかん

和歌山コッペみかん

和歌山らしさあふれるご当地パン

 長年培われた製パン技術で仕上げた、しっとりふんわりとしたコッペパンに、和歌山県産のみかんを使ったオリジナルジャムを丁寧に挟み込んでいます。

問い合わせ 名方製パン
073(444)6418
住所 和歌山市布引774

　わかやまポンチ

わかやまポンチ

フルーツ王国和歌山のデザート

 和歌山県産の果実4種が主役の上品なフルーツジュレ。梅の甘露煮の穏やかな甘み、温州みかんの爽やかさ、ハッサクのほどよい苦味、若桃のやわらかな食感が特長。

問い合わせ ふみこ農園
0737(53)2350
住所 有田川町野田594-1

　みんなの梅仁豆腐365

みんなの梅仁豆腐365

梅の種から生まれた新スイーツ

 田辺市のフランス料理店が、梅の新たな可能性を形にしたデザート。主原料は、南高梅の種の中にある「仁(じん)」。これまで活用されなかった梅の種をスイーツへと昇華。

問い合わせ Restaurant Caravansarai(レストラン・キャラバンサライ)
0739(33)9990
住所 田辺市上芳養595

　特選牛ハヤシビーフ

特選牛ハヤシビーフ

老舗洋食店の味を食卓へ

 創業1933年。和歌山市で長く親しまれてきた老舗洋食店の定番メニューの一つ。その味を家庭でも楽しめるようにと、秘伝の特製ドビソースをベースに誕生しました。

問い合わせ レストランフライヤ
073(422)0115
住所 和歌山市広瀬中ノ丁1-7

