恐竜化石調査に参加しよう！！
- 2025/9/4
- 街のイベント
和歌山県立自然博物館（海南市船尾）の裏で、「恐竜化石調査に参加しよう！！」が10月5日（日）午後1時～2時20分と2時半～3時50分に実施。恐竜化石調査を体験。対象は小学生以上（小学生は保護者同伴）。参加無料。定員各回30人。9月14日（日）までに往復はがきで申し込み（必着）。多数抽選。
|イベント期間
|10月5日(日)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
