趣味は？
子どもの頃、将来の夢が料理人で、昔から料理が好きでした。家庭では、ほぼ毎日ご飯作りを担当。料理動画もよく見ていて、おいしいご飯を日々探求中です
休日の過ごし方は？
家族と過ごす時間を大切にしていて、最近は息子と自転車の練習をしています。上達していく姿を見るのがうれしいです
理想のパパ像は？
子どもが困ったり、悩んだりした時に、「パパだったら聞けるかも…」と気軽に相談できるような、安心して頼ってもらえる存在でいたいと思います
イケメン★papa実行委員会から一言
“料理好き”ということから、仕事から帰った後、毎日ご飯を作る土肥さん。時には家族のむちゃなリクエストに答え、パンやスイーツを作ることも。どんな注文にも応える頼もしいパパです
|氏名
|土肥信哉
|家族構成
|妻、娘1人、息子1人
|生年月日
|1985年8月22日
|血液型
|A型
|勤務先
|セイカ株式会社
|身長
|174㎝
|体重
|67㎏
