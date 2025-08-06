毎日の料理は、パパが担当！

日々おいしいご飯を探求中

趣味は？

子どもの頃、将来の夢が料理人で、昔から料理が好きでした。家庭では、ほぼ毎日ご飯作りを担当。料理動画もよく見ていて、おいしいご飯を日々探求中です

休日の過ごし方は？

家族と過ごす時間を大切にしていて、最近は息子と自転車の練習をしています。上達していく姿を見るのがうれしいです

理想のパパ像は？

子どもが困ったり、悩んだりした時に、「パパだったら聞けるかも…」と気軽に相談できるような、安心して頼ってもらえる存在でいたいと思います

イケメン★papa実行委員会から一言

“料理好き”ということから、仕事から帰った後、毎日ご飯を作る土肥さん。時には家族のむちゃなリクエストに答え、パンやスイーツを作ることも。どんな注文にも応える頼もしいパパです