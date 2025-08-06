 

毎日の料理は、パパが担当！
日々おいしいご飯を探求中

土肥信哉さん趣味は？
子どもの頃、将来の夢が料理人で、昔から料理が好きでした。家庭では、ほぼ毎日ご飯作りを担当。料理動画もよく見ていて、おいしいご飯を日々探求中です

休日の過ごし方は？
家族と過ごす時間を大切にしていて、最近は息子と自転車の練習をしています。上達していく姿を見るのがうれしいです

理想のパパ像は？
子どもが困ったり、悩んだりした時に、「パパだったら聞けるかも…」と気軽に相談できるような、安心して頼ってもらえる存在でいたいと思います

イケメン★papa実行委員会から一言
“料理好き”ということから、仕事から帰った後、毎日ご飯を作る土肥さん。時には家族のむちゃなリクエストに答え、パンやスイーツを作ることも。どんな注文にも応える頼もしいパパです

氏名土肥信哉
家族構成妻、娘1人、息子1人
生年月日1985年8月22日
血液型A型
勤務先セイカ株式会社
身長174㎝
体重67㎏

