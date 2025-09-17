第48回 カン太なんか大っきらいっ！
- 2025/9/18
- 子育て・教育
- かん太なんか大っきらいっ！
マエオカテツヤ
和歌山市出身。漫画家でありながら、テレビやラジオ出演などマルチに活躍。大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校・特別講師を務める。
