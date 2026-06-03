 

「まちめぐりパスポート」で
紀の川市粉河の魅力を再発見！
化粧品メーカー・桃谷順天館が企画・プロデュース

創業地の“にぎわい”を再生する活動

同社企業広報マネージャー・塔筋雅美さん。「今秋を目標に、粉河町にある『桃谷政次郎記念館』の開放を予定しています」と

昨年、140周年を迎えた化粧品メーカー「桃谷順天館」(本社=大阪市)が、創業地である紀の川市粉河町の活性化を目的に、特典付き冊子「粉河まちめぐりパスポート」を今年4月に発行しました。9月30日(水)まで、紀の川市商工会と掲載店で販売中(A6判・26ページ・500円)。

同パスポートには、粉河エリア(紀の川市粉河町、松井、東野、井田、深田、南志野)の店舗・施設27カ所が掲載。掲載店で冊子を提示すると、特典が受けられます。さらに、各店で会計時に冊子へ押印されるスタンプを集めると、抽選で同社の化粧品が当たるスタンプラリーも楽しめます。パスポートの有効期限は、購入日から半年間。

これまで、自社研修を創業地で実施したり、地元の小・中学校の卒業生に創業のきっかけとなった看板商品「美顔水」を寄贈したり、社内外で粉河町との縁を深めてきた同社。140周年の節目となる昨年は、観光客の滞在時間が短い「通過型観光」であることや、空き店舗の増加など、地域が抱える課題に注目。地元の夏祭り「粉河祭」の開催日に商店街・とんまか通りを巡るスタンプラリーを実施しました。

同社企業広報マネージャー・塔筋雅美さんは、「スタンプラリー参加店・施設から好評で、今年はエリアを拡大。さらに、各スポットを巡る楽しみを相乗させるため、特典付きの冊子を作成しました」と。パスポートを通して、粉河エリアのにぎわい創出を目指します。

「弊社の今年のスローガンは『温故知新』。何事にも心血を注ぎ、取り組んできた創業者の情熱を胸に、私たちも創業地のためにできることに向き合ってきました」と、塔筋さん。今後も、地元住民たちの意見を参考にしながら、活動の方向性を模索。創業地への恩返しは続きます。

【お問い合わせ】
0120(12)4680桃谷順天館(土・日曜、祝日を除く午前9時半～午後6時受付)

「粉河まちめぐりパスポート」
読者10人にプレゼント

「料金の割引き」や「大盛りサービス」など、掲載店・スポットで使える特典と、スタンプラリーの台紙が収容されている「粉河まちめぐりパスポート」を10人にプレゼント！ はがきかメールで応募を。

【応募方法】
はがきに〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し
〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「まちめぐりパスポート」係へ。
メールの場合は、present@living-web.netの同係

【応募締め切り】
6月10日(水)必着

当選発表は発送をもって代えます。問い合わせは和歌山リビング新聞社へ

 

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