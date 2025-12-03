「依存症」ってなんだろう
- 2025/12/4
- 街のイベント
元NHKアナウンサーでASK認定依存症予防教育アドバイザー・塚本堅一さんを講師に迎える、依存症関連問題対策講演会「『依存症』ってなんだろう～自分たちにできること～」が、12月15日(月)午後2時～4時、和歌山城ホールで開催(開場1時半)。私たちの身近な依存症を知り、支える社会について考えます。対象は依存症関連問題に関心のある人。無料。定員約80人。申し込みは12月11日(木)までに下記へ。
|イベント期間
|12月15日(月)
|問い合わせ
|和歌山県精神保健福祉センター
|電話番号
|073(435)5194
