Happy MOTHER’s DAY わかやまクラフト作家展

天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作家が多数出店。またプリザーブドフラワーのアレンジやつまみ細工の体験や販売、手織りや花咲く書道体験も。

自分のために、また母の日のプレゼントにいかがでしょうか。

日時 わかやまクラフト作家展

5月7日（木）～12日（火）

10：00～18：30※最終日は16：00まで 場所 近鉄百貨店和歌山店 5階催事場

注意事項

体験ご希望の方は、当日会場にて各講師に直接お申し込みください。事前予約制ではございません。

定員になり次第、締切となるプログラムがあります。

体験料は、各講師にお支払いください。

表示価格は税込です。

お一人様いくつでも受けられます

※イベント内容は異なる場合があります。予めご了承ください

紀州苔むす芽 期間｜5月7日（木）～11日（月）

苔の癒しを感じてください。

体験苔テラリウム体験



体験料 苔テラリウムS（プリン瓶サイズ）2,200円 ※指定フィギュア1個付

苔テラリウムM 3,600円 ※指定フィギュア1個付

販売



ガラスの中で苔を育てる苔テラリウム 2,000円～

ミニ盆栽 2,500円～

苔玉 1,800円～

手作りうつわや鉢 1,000円～

087_mimi（おはなみみ） 期間｜5月7日（木）～11日（月）

本物のお花を使用したレジンアクセサリーやお花のパーツを使用したハンドメイド作品。「たくさんの可愛いで溢れますように。」をテーマに、日常にそっと寄り添う大人可愛いアクセサリーを制作しています。

ただ身につけるアクセサリーではなく、鏡を見るたび少し嬉しくなる、「今日はなんだかいい日になりそう」と思えるきっかけになれたら嬉しいです。

販売



アクセサリー 2,200円～

regalo felice（レガロ フェリーチェ） 期間｜5月7日（木）～10日（日）

お客様のサポートとなる石をワンポイントアドバイスさせていただきます。

体験

体験料 天然石を使ったオリジナルブレスレット作り 3,300円～

販売

シンプルなデザインや華やかなデザインなど天然石の魅力が伝わるアクセサリーをご用意。天然石を身近に感じてもらえると嬉しいです。

天然石の幸せを贈るアクセサリー 1,650円～11,000円

sky flow（スカイ フロー） 期間｜5月7日（木）～10日（日）

ナチュラルな麻ひも・布地・革を取り合わせた、シンプルだけど存在感のある、バッグや雑貨を制作しています。

販売

麻ひも・布地・革を使ったバッグや雑貨

麻ひもバッグ、麻ひも帆布バッグ、麻ひもカゴ、麻ひもコースターなど

雑貨 550円～

バッグ 3,850円～

Flower HIROTA（フラワー ヒロタ） 期間｜5月7日（木）～10日（日）

販売

プリザーブドフラワー、アーティシャルフラワー、ドライフラワー、ソープフラワーなどの販売

2,000円～

ihana style（イハナ スタイル） 期間｜5月7日（木）～9日（土）

体験

体験料 『巻き玉』耳飾り作り 2,750円

刺繍糸を巻きつけてつくる『巻き玉』で耳飾りをお作りいただきます。

各回13：00～、1時間30分～2時間、予約優先、定員4名

販売

刺繍糸を編み、繊細で洗練されたデザインのアクセサリーを制作。母の日のプレゼントにもオススメです。

刺繍糸のアクセサリー 1,980円～

chainon（シェノン） 期間｜5月7日（木）～9日（土）

サンキャッチャーはクリスタルガラスのプリズム効果でお部屋に虹色の光を広げるインテリア雑貨です。窓辺に吊るすと、太陽の光を受けて美しい虹の光を部屋中に散りばめ、癒しの空間を演出します。

欧米では「レインボーメーカー」とも呼ばれ、幸運を呼び込むアイテムとして親しまれています。 お好きなビーズやパーツを組み合わせて、世界に一つだけのオリジナルサンキャッチャーを作ってみませんか？

体験

体験料 サンキャッチャー作り 1650円

販売

チャーム、水琴鈴、サンキャッチャーなど 1,320円～

華工房 花一輪 期間｜5月7日（木）～8日（金）

体験

お花やモコモコシートを使ってジュートバッグを楽しく変身させましょう。

体験料 Puffy Art（モコモコシートｘジュートバッグ）アレンジ体験 2,530円～

フルール・ド・ジュート（お花ｘジュートバッグ）アレンジ体験 2,530円～

※ジュートバッグ体験は数に限りがございます

販売

プリザーブドフラワー作品 1,980円～

添Style（そえる） 期間｜5月8日（金）～12日（火）

初めての方でも気軽にクチュール刺繍キーホルダーを作れます。クチュール刺繍が気になる方におすすめの近鉄百貨店和歌山店限定のワークショップです。

体験

体験料 ハートのキーホルダーのワークショップ（限定赤2個・黒3個） 4,400円

赤・黒どちらか１つ、大きさ8㎝ｘ8㎝

販売

添イズムを纏わせたメタリックカラーのクチュールアクセサリーです。

ブローチ、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、バッグチャーム等 2,750円～

yocco（よっこ） 期間｜5月8日（金）～12日（火）

型紙から制作し、手刺繍を加えたONE＆LOVELYな貴方だけのがま口bagと小物

体験

体験料 持ち手付きポーチ 4,950円

がま口bag 16,500円

キットを準備しておりますので、工作感覚でがま口をお作りいただけます。

※写真はサンプルのため、生地が異なる場合があります

販売

キーホルダー 2,200円～

小さな小銭入れ 3,300円～

がま口bag 5,500円～19,800円

Nisty（ニスティ） 期間｜5月8日（金）～12日（火）

体験

体験料 可愛いハートのバッグチャーム作り 2,200円

※タグはついておりません。

販売

上品な中に華やかさがある大人綺麗めなアクセサリーを制作。最近は名刺ケースやがま口ポーチなども人気です。

アクセサリー 2,200円～

Jewelry labo tubomi（ジュエリー ラボ ツボミ） 期間｜5月8日（金）～12日（火）

販売

母の日プレゼントにピッタリのアイテムや春の装いを更に引き立てる天然石やパールのハンドメイドアクセサリー



ガーネットロングネックレス 13,200円

レッド瑪瑙ロングネックレス 7,150円 写真左：ネックレスガーネットロングネックレス 13,200円レッド瑪瑙ロングネックレス 7,150円 写真中央：メガネチェーン 4,620円

淡水パール・ガラスビーズ使用 写真右：カチューシャ着画

天然石 カーネリアン 5,500円

淡水パール 6,600円

8fabriccraft/品と芯（エイトファブリッククラフト） 期間｜5月8日（金）～10日（日）

体験

卓上織り機を使って、12cmサイズのミニマットを織ります。初心者の方でも楽しく織り進められます。

体験料 手織り体験 春色のキリム風ミニマット 2,200円（お好きな色1枚・材料費込）

※受付は開店～17時まで

販売

ハンドメイドのお洋服、ストールなどの布小物

ストール 3,850円～

洋服 9,900円～

PetitQueue（プティ•クー） 期間｜5月8日（金）～10日（日）

販売洋服・バッグ・布雑貨

ちょっぴりレトロでフレンチテイスト。大人になっても“可愛い”を楽しみたい方へ、使いやすさと上質な生地にこだわり、オリジナルの型紙で丁寧に仕立てています。

洋服 6,050円～

布雑貨 1,320円～

つまみ細工 和奏と花おと 期間｜5月8日（金）～10日（日）

体験

シーンを選ばずお使いいただける可憐な胡蝶蘭、花びら揺れる桜をはじめ色々なお花をお作りいただけます。簡単楽しいつまみ細工のデコキーホルダーも人気です。

体験料 つまみ細工のワークショップ 1,700円～3,300円

販売

つまみ細工で 暮らしに彩りとほっこりを。​日本の伝統工芸 つまみ細工を身近に感じられるよう、インテリア小物やアクセサリーなど ふとした瞬間に心が和むような作品をお届けしています。

つまみ細工（アクセサリー、インテリア小物、髪飾り） 400円～12,000円

グルーデコ® crea（クレア） 期間｜5月9日（土）～12日（火）

体験

体験ワークは初めてでも不器用と思ってる方でも楽しく作れるアクセサリー。※眼鏡が必要な方はご持参ください。

体験料 クリスタルネックレス、リング作り 各2,750円

パーツアクセサリー作り 1,100円 ※5/10（日）のみ

販売

美しく輝くクリスタルを使用した、大人が楽しむキラキラアイテムをシンプルなものからゴージャスなものまでご用意しております。

クリスタルアクセサリー＆小物 1,650円～

リラクゼーションサロン ショコラ 期間｜5月9日（土）～12日（火）

体験

母の日に、言葉では伝えきれない想いを花書に込めて、世界にひとつだけの「ありがとう」を贈りませんか？

体験料 花咲く書道®

高校生以上1,650円

中学生まで1,100円

中学生以下親子で2,500円

Atelier Fleur ジュエリーバッグ®（アトリエフルール） 期間｜5月9日（土）～12日（火）

体験

体験料 夏にぴったりキラキラバングル作り 2,500円

販売

ジュエリーバッグ®︎とは、キラキラ輝くテープをネットに通したり、編みつけたりして作るハンドメイドのバッグです。高級感があり華やかさが魅力です。

ジュエリーバッグ®︎ 1,650円～3,850円

ファスナー付きポーチ 3,850円

Chapi Laki（チャピラキ） 期間｜5月9日（土）～10日（日）

体験

体験料 ポーセラーツ マグカップ・お皿 2,000円

※作品は専用の窯で焼成しますので、お渡しは1週間後～となります。

販売

マグカップ・お皿 1,500円

グラス 1,000円

凛花～Rinka～ 期間｜5月9日（土）～10日（日）

体験

体験料 お花のアクセサリー作り

片耳アクセサリー 2,000円

ミニブローチ 2,200円

販売

大人可愛い色合いを中心にドライフラワー雑貨やアレンジ、アクセサリーをご用意しています。

ドライフラワー雑貨・フラワーアレンジメント・アクセサリー 1,800円～

markt gramm（マルクトグラム） 期間｜5月9日（土）～10日（日）

羊毛で生活雑貨を作っています。毎日の忙しい生活に、ふっと安らぎを感じていただけるようなモノをお届けできるとうれしいです。

体験

いろんな色の羊毛を混ぜて、マーブル模様のフェルト石けんを作ってみませんか？出来上がったら普段の手洗いに、またそのままお部屋に飾ってもステキです。※体験で作ったフェルトソープは、ご自身でお使いいただき、他の方への譲渡や販売はお控えください。

体験料 フェルトソープ作り 1,650円

販売

キッチン雑貨、スマホケースなどの生活雑貨、アクセサリーなど

コースター 605円

ピアス 1,980円

めがねケース 2,090円

サコッシュ 4,950円、他

mash art 期間｜5月11日（月）～12日（火）

体験

オーストラリア発祥の、ポップでカラフルな“チョークアート”を描いています。指でくるくると色を重ねていく技法なので、筆が苦手な方や絵に自信がない方でも大丈夫！下絵や見本をご用意しているので、小さなお子さまから大人の方まで、安心してお楽しみいただけます。

完成した作品はそのまま当日お持ち帰りいただけます。カラフルで楽しいチョークアートの世界を、ぜひ一緒に体験してください。

体験料 猫ちゃんのネームボードを描こう！ 1,650円

販売



ねこちゃんの原画 22,000円 原画展示＆販売ねこちゃんの原画 22,000円 オリジナルグッズ販売

ねこちゃんハンカチ 1,340円

同じく5階催事場では・・・

婦人服バーゲン

レディスアデランス「ウィッグ」ご試着体験フェア

会場

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