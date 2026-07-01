和歌山市東ぶらくり丁の「帝国座テラス」に新店誕生。「French Restaurant HARU」が6月1日にグランドオープンしました。ベイサイド迎賓館(現・NEEDS和歌山)などで経験を積んだシェフによる本格フレンチを味わえるお店。季節の食材をよりすぐり、丁寧に時間をかけて仕込んだ料理をコース仕立てで提供。ランチ・ディナーとも3300円から(6品)。川辺の心地よいロケーションで、秀逸な一皿を堪能して。昼夜各10席限定なので予約がおすすめ。
店舗情報
|店舗名
|French Restaurant HARU(フレンチ・レストラン・ハル)
|電話番号
|070(5081)3719
|住所
|和歌山市新雑賀町23
|営業時間
|午前11時～OS午後1時半、午後6時～OS8時半
※7月中カフェタイムも午前11時～OS午後1時半、午後6時～OS8時半
|休日
|7月中無休
|@french.restaurant.haru
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