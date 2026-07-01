「帝国座テラス」に新店が誕生！

川辺で楽しむ本格フレンチのコース料理

和歌山市東ぶらくり丁の「帝国座テラス」に新店誕生。「French Restaurant HARU」が6月1日にグランドオープンしました。ベイサイド迎賓館(現・NEEDS和歌山)などで経験を積んだシェフによる本格フレンチを味わえるお店。季節の食材をよりすぐり、丁寧に時間をかけて仕込んだ料理をコース仕立てで提供。ランチ・ディナーとも3300円から(6品)。川辺の心地よいロケーションで、秀逸な一皿を堪能して。昼夜各10席限定なので予約がおすすめ。

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