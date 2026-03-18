あっ！見～つけた！！

地元農家のポツンと直売所

市街地から郊外へ車を走らせると、ふと現れる野菜の直売所。新鮮な農産物が無造作に並べられ、うれしい価格で売られている姿は、なんとも“とかいなか”な和歌山らしい光景。ポツンとからSNSで積極的に発信しているところまで、販売主に出会えた直売所を本当は教えたくないけど、こっそり教えます。

思わず買いたくなる

手書きの商品PRが秀逸

池口のうえん

就農2年目の池口さんが先代から引き継いで運営。自身が育てた大根、近隣農家からの野菜類や玄米、紀の川市産のかんきつ類などが販売されています。価格表示の他にPRポイントやおすすめの調理方法も紹介され、つい手に取ってしまいそう。

住所 和歌山市府中914 営業時間 午前9時半～午後4時半 定休日 無休 駐車場 あり 販売形態 有人販売

※午後からは無人販売

近くの畑で育った新鮮野菜

四季を通して30種類以上がずらり

いのうえ農園

県道9号岩出海南線沿い(ザ・ロウズ小倉店東隣)にある直売所では、冬は白菜やキャベツ、ブロッコリー、6月中旬以降はトウモロコシをメインに販売。その他にもタマネギやニンジン、トマトなど、旬の野菜が多彩にそろうのが魅力。とれたて野菜に、思わず手が伸びます。

住所 和歌山市東田中 営業時間 午前9時～午後4時 定休日 火曜 駐車場 あり 販売形態 有人販売 インスタで販売情報を発信 @inoue_nouen.wakayama

夫婦で“甘さ”を栽培中！

プロも認めるミニトマト

中西農園

中西康介さん、有里子さん夫婦が育てるつややかなミニトマトは、皮が薄く、スイーツ感覚で頬張れるほど濃い甘み。県内の飲食店やパン店でも使われていて、その素材の良さはプロ公認。野菜売り場で出合えたらラッキー！ 「美味房(おいしんぼう)」として販売中です。

住所 海南市大野中938-1 営業時間 午前9時ごろ～商品がなくなるまで 定休日 無休 駐車場 あり 販売形態 自販機

毎月第3金曜はナイトマーケット開催、夏は直売所が登場！ インスタで収穫状況を発信 @nakanishi__farm_wakayama

買い物前に立ち寄りたい

まちなかにある直売所

赤井農園 農産物販売所

和歌山市小倉に畑がある「赤井農園」の販売所。同市内にはJR和歌山駅近くの3カ所など合計6カ所、岩出市風吹峠にもあり、農薬不使用の野菜や果物を並べます。まもなく春キャベツやタマネギ、甘夏のシーズンが始まり、夏にはスイカがお目見えすることも！

住所 【赤井不動産店舗前】

和歌山市友田町4-89

【二与呂(によろ)横】

和歌山市友田町4-67

【宮崎名物地鶏炭火焼ぢどり亭前】

和歌山市美園町4丁目周辺 営業時間 24時間 定休日 無休 駐車場 あり 販売形態 無人販売

味のバランス良し！

生演奏で育つ「悠々とまと」



北村農園

トマトをメインに季節野菜を栽培。ロックウール(岩綿)の培地で、ギターの弾き語りを聴きながら育つ木なりの「悠々とまと」は、甘みと酸味、みずみずしさのバランスが良く、皮が薄くて食べやすいのが特徴です。ドライ野菜と合わせ、プレゼントにもおすすめ。

住所 和歌山市岩橋90 営業時間 午前9時～午後5時

※期間は11月下旬～翌7月 定休日 無休(臨時休業あり) 駐車場 あり 販売形態 有人販売

※作業中で不在の場合あり インスタで販売情報やレシピを発信 @kitamura_nouen

トマト嫌いも絶賛！

まるで果物のような甘み

田端農園

トマトを栽培して26年、田端孝行さんが育てるのは、“濃い甘み”にこだわったトマト。「このトマトなら子どもが食べられる」など評判が広がり、月・水・金曜の有人販売は行列ができる人気ぶり。訪れる人の9割が購入するミディトマトは絶対ゲットして！

住所 和歌山市下和佐453-3 営業時間 有人販売

月・水・金曜午後1時～売り切れ次第終了 定休日 無休 駐車場 あり 販売形態 有人販売 インスタで販売情報を発信 @_tomatoism_

各農家の主力商品がずらり

ミニスーパーの雰囲気

農家が集う野菜直売所

あさひ農園

消費者の声を直接聞きたい、という思いから開設。あさひ農園、柿本農園、西原農園など、数件の農家が集まっています。冷蔵庫完備でミニスーパーのような雰囲気。米、ミニトマト、ベビーリーフ、ブロッコリーなど、それぞれの農家の主力商品がそろっています。

住所 和歌山市朝日876-4 営業時間 24時間 定休日 無休 駐車場 あり 販売形態 無人販売 LINEで情報発信、予約も可 https://page.line.me/024vqgfs

和歌山の「おいしい」が大集合！

城前FARMERSマルシェ

農家が主催するマルシェ。自分たちで育てた野菜や果物、米などを販売。イチゴのスイーツや焼き肉丼などのグルメも並び、買い物と食の両方が楽しめます。入場無料。