あっ！見～つけた！！
地元農家のポツンと直売所
- 2026/3/19
- フロント特集
市街地から郊外へ車を走らせると、ふと現れる野菜の直売所。新鮮な農産物が無造作に並べられ、うれしい価格で売られている姿は、なんとも“とかいなか”な和歌山らしい光景。ポツンとからSNSで積極的に発信しているところまで、販売主に出会えた直売所を本当は教えたくないけど、こっそり教えます。
直売所のマップはこちら
思わず買いたくなる
手書きの商品PRが秀逸
池口のうえん
就農2年目の池口さんが先代から引き継いで運営。自身が育てた大根、近隣農家からの野菜類や玄米、紀の川市産のかんきつ類などが販売されています。価格表示の他にPRポイントやおすすめの調理方法も紹介され、つい手に取ってしまいそう。
|住所
|和歌山市府中914
|営業時間
|午前9時半～午後4時半
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|販売形態
|有人販売
※午後からは無人販売
近くの畑で育った新鮮野菜
四季を通して30種類以上がずらり
いのうえ農園
県道9号岩出海南線沿い(ザ・ロウズ小倉店東隣)にある直売所では、冬は白菜やキャベツ、ブロッコリー、6月中旬以降はトウモロコシをメインに販売。その他にもタマネギやニンジン、トマトなど、旬の野菜が多彩にそろうのが魅力。とれたて野菜に、思わず手が伸びます。
|住所
|和歌山市東田中
|営業時間
|午前9時～午後4時
|定休日
|火曜
|駐車場
|あり
|販売形態
|有人販売
|インスタで販売情報を発信
|@inoue_nouen.wakayama
夫婦で“甘さ”を栽培中！
プロも認めるミニトマト
中西農園
中西康介さん、有里子さん夫婦が育てるつややかなミニトマトは、皮が薄く、スイーツ感覚で頬張れるほど濃い甘み。県内の飲食店やパン店でも使われていて、その素材の良さはプロ公認。野菜売り場で出合えたらラッキー！ 「美味房(おいしんぼう)」として販売中です。
|住所
|海南市大野中938-1
|営業時間
|午前9時ごろ～商品がなくなるまで
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|販売形態
|自販機
毎月第3金曜はナイトマーケット開催、夏は直売所が登場！
|インスタで収穫状況を発信
|@nakanishi__farm_wakayama
買い物前に立ち寄りたい
まちなかにある直売所
赤井農園 農産物販売所
和歌山市小倉に畑がある「赤井農園」の販売所。同市内にはJR和歌山駅近くの3カ所など合計6カ所、岩出市風吹峠にもあり、農薬不使用の野菜や果物を並べます。まもなく春キャベツやタマネギ、甘夏のシーズンが始まり、夏にはスイカがお目見えすることも！
|住所
|【赤井不動産店舗前】
和歌山市友田町4-89
【二与呂(によろ)横】
和歌山市友田町4-67
【宮崎名物地鶏炭火焼ぢどり亭前】
和歌山市美園町4丁目周辺
|営業時間
|24時間
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|販売形態
|無人販売
味のバランス良し！
生演奏で育つ「悠々とまと」
北村農園
トマトをメインに季節野菜を栽培。ロックウール(岩綿)の培地で、ギターの弾き語りを聴きながら育つ木なりの「悠々とまと」は、甘みと酸味、みずみずしさのバランスが良く、皮が薄くて食べやすいのが特徴です。ドライ野菜と合わせ、プレゼントにもおすすめ。
|住所
|和歌山市岩橋90
|営業時間
|午前9時～午後5時
※期間は11月下旬～翌7月
|定休日
|無休(臨時休業あり)
|駐車場
|あり
|販売形態
|有人販売
※作業中で不在の場合あり
|インスタで販売情報やレシピを発信
|@kitamura_nouen
トマト嫌いも絶賛！
まるで果物のような甘み
田端農園
トマトを栽培して26年、田端孝行さんが育てるのは、“濃い甘み”にこだわったトマト。「このトマトなら子どもが食べられる」など評判が広がり、月・水・金曜の有人販売は行列ができる人気ぶり。訪れる人の9割が購入するミディトマトは絶対ゲットして！
|住所
|和歌山市下和佐453-3
|営業時間
|有人販売
月・水・金曜午後1時～売り切れ次第終了
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|販売形態
|有人販売
|インスタで販売情報を発信
|@_tomatoism_
各農家の主力商品がずらり
ミニスーパーの雰囲気
農家が集う野菜直売所
あさひ農園
消費者の声を直接聞きたい、という思いから開設。あさひ農園、柿本農園、西原農園など、数件の農家が集まっています。冷蔵庫完備でミニスーパーのような雰囲気。米、ミニトマト、ベビーリーフ、ブロッコリーなど、それぞれの農家の主力商品がそろっています。
|住所
|和歌山市朝日876-4
|営業時間
|24時間
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|販売形態
|無人販売
|LINEで情報発信、予約も可
|https://page.line.me/024vqgfs
和歌山の「おいしい」が大集合！
城前FARMERSマルシェ
農家が主催するマルシェ。自分たちで育てた野菜や果物、米などを販売。イチゴのスイーツや焼き肉丼などのグルメも並び、買い物と食の両方が楽しめます。入場無料。
|日時
|4月3日(金)午前10時～午後3時
|場所
|城前広場(和歌山市役所正面玄関前)
|主催
|あさひ農園、なかやまグリーンファーム
|出店者
|あさひ農園・焼肉千成屋、柿本農園、紀伊農園、コバタファーム、なかやまグリーンファーム、西原農園、みかんの会、ヨシムラファーム
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