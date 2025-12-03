“うるツヤ髪”で毎朝が感動に変わる

上質な髪質ケア体験を非日常空間で

髪質に悩みはありませんか？ 岩出市川尻に「髪質改善専門店 Matin hair」が9月にオープンしています。丁寧なカウンセリングを通じて、一人一人の髪の悩みに寄り添うオーダーメードのケアを提供。2月28日(土)までの期間限定で「髪質改善グロスカラーヘアエステ(毛先カット込み)」が、通常2万4800円のところ17600円に。クレンジング、保水、保湿など、全9工程の極上ケアを個室でゆったりと受けられます。

店舗情報