髪質に悩みはありませんか？ 岩出市川尻に「髪質改善専門店 Matin hair」が9月にオープンしています。丁寧なカウンセリングを通じて、一人一人の髪の悩みに寄り添うオーダーメードのケアを提供。2月28日(土)までの期間限定で「髪質改善グロスカラーヘアエステ(毛先カット込み)」が、通常2万4800円のところ17600円に。クレンジング、保水、保湿など、全9工程の極上ケアを個室でゆったりと受けられます。
店舗情報
|店舗名
|髪質改善専門店Matin hair(マタン・ヘア)
|電話番号
|0736(62)3690
|住所
|岩出市川尻167-10
|営業時間
|午前9時半～午後6時
|定休日
|月曜、第1・3火曜
|駐車場
|あり
|@matinhair_920
