 

“うるツヤ髪”で毎朝が感動に変わる
上質な髪質ケア体験を非日常空間で

髪質に悩みはありませんか？ 岩出市川尻に「髪質改善専門店 Matin hair」が9月にオープンしています。丁寧なカウンセリングを通じて、一人一人の髪の悩みに寄り添うオーダーメードのケアを提供。2月28日(土)までの期間限定で「髪質改善グロスカラーヘアエステ(毛先カット込み)」が、通常2万4800円のところ17600円に。クレンジング、保水、保湿など、全9工程の極上ケアを個室でゆったりと受けられます。 髪質に悩みはありませんか？ 岩出市川尻に「髪質改善専門店 Matin hair」が9月にオープンしています。丁寧なカウンセリングを通じて、一人一人の髪の悩みに寄り添うオーダーメードのケアを提供。2月28日(土)までの期間限定で「髪質改善グロスカラーヘアエステ(毛先カット込み)」が、通常2万4800円のところ17600円に。クレンジング、保水、保湿など、全9工程の極上ケアを個室でゆったりと受けられます。

店舗情報

店舗名髪質改善専門店Matin hair(マタン・ヘア)
電話番号0736(62)3690
住所岩出市川尻167-10
営業時間午前9時半～午後6時
定休日月曜、第1・3火曜
駐車場あり
Instagram@matinhair_920

newスポット

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年12月6日号「和歌山市内の5つの社寺を参拝 御朱印にときめく小旅へ」

    2025/12/4

    和歌山市内の5つの社寺を参拝
    御朱印にときめく小旅へ
     和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
  2. リビング和歌山2025年11月29日号「新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信 岩出市地域おこし協力隊着任」

    2025/11/27

    新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
    岩出市地域おこし協力隊着任
     JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
  3. リビング和歌山2025年11月22日号「昨年よりさらに進化！冬の街を彩る130万の光 KEYAKI Light Parade」

    2025/11/20

    昨年よりさらに進化！冬の街を彩る130万の光
    KEYAKI Light Parade by FeStA LuCe
     今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
  4. リビング和歌山2025年11月15日号「和歌山県の手仕事を訪ねて丈夫で温かみのある風合い手すき和紙の伝統をつなぐ」

    2025/11/13

    和歌山県の手仕事を訪ねて
    丈夫で温かみのある風合い
    手すき和紙の伝統をつなぐ
     書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
  5. リビング和歌山2025年11月8日号「「もしもノート」を活用して 始めてみよう“人生会議”」

    2025/11/6

    「もしもノート」を活用して
    始めてみよう“人生会議”
     11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/12/4

    2025年12月6日号

  2. 2025/11/27

    2025年11月29日号

  3. 2025/11/20

    2025年11月22日号

  4. 2025/11/13

    2025年11月15日号

  5. 2025/11/6

    2025年11月8日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。