えかわたえこ/Tao個展
- 2026/1/22
- 街のイベント
「アクアート2024」でギャラリーNoji賞受賞記念の「えかわたえこ/Tao個展～版で描く内側の景色～梅一輪、一輪ほどのあたたかさ」が、1月31日(土)～2月8日(日)午前10時～午後5時、ギャラリー&カフェアクア(和歌山市満屋)で催されます。筆の代わりに版で描くスタンプアートワーク。入場無料。月曜休廊。
|イベント期間
|1月31日(土)～2月8日(日)
|問い合わせ
|ギャラリー&カフェアクア
|電話番号
|073(463)4640
