ことばで広がる絵本の世界
「はじめてのうみ」
- 2026/7/2
- 子育て・教育
- ことばで広がる絵本の世界
ほんと、すいへいせんって、
ながい せんなんだ！
はじめて海に行く前の日、お兄ちゃんが海について教えてくれました。プールと違って海には波があって、水平線があるんだよと聞き、女の子は興味津々です。海に行ってみて、実際に水平線を見た女の子はびっくり。そして、海に入ると冷たくていい気持ちです。入道雲の形が動物のように見えて、お兄ちゃんと一緒に呼びかけてみたりして…。はじめての海は楽しめたかな? お日さまに照らされて、きらきらと輝く海に入りたくなるような絵本です。
和歌山県立紀南図書館
司書・松本望有里
|絵本
|はじめてのうみ
山下明生/文
くすはら順子/絵
(ひさかたチャイルド)
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