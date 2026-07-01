ことばで広がる絵本の世界

「はじめてのうみ」

ほんと、すいへいせんって、

ながい せんなんだ！

はじめて海に行く前の日、お兄ちゃんが海について教えてくれました。プールと違って海には波があって、水平線があるんだよと聞き、女の子は興味津々です。海に行ってみて、実際に水平線を見た女の子はびっくり。そして、海に入ると冷たくていい気持ちです。入道雲の形が動物のように見えて、お兄ちゃんと一緒に呼びかけてみたりして…。はじめての海は楽しめたかな? お日さまに照らされて、きらきらと輝く海に入りたくなるような絵本です。

和歌山県立紀南図書館

司書・松本望有里