こぴちゃんの手作りおもちゃ「あみこみゴマ」

≪材料/牛乳パック、ペットボトルのキャップ2個≫

①牛乳パックを2㎝ほどの幅に切ったもの4枚を図のように組み合わせます

②それぞれの端を引っ張って中央に編み込みを作り、ペットボトルのキャップを表と裏にボンドで貼ります

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。