こぴちゃんの手作りおもちゃ「あみこみゴマ」
- 2026/6/4
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/牛乳パック、ペットボトルのキャップ2個≫
①牛乳パックを2㎝ほどの幅に切ったもの4枚を図のように組み合わせます
②それぞれの端を引っ張って中央に編み込みを作り、ペットボトルのキャップを表と裏にボンドで貼ります
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
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