こぴちゃんの手作りおもちゃ「おうまハンド」

≪材料/牛乳パック、割り箸、色紙(色画用紙)≫

①牛乳パックを切り取り、一つは開いて三角に折り込み、馬の口を作ります

②①をつなげてテープでとめ、半分に切った割り箸を交差するように貼り付けます

③割り箸2本を貼り付け、茶色の色紙を貼って、馬の顔にします

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。