こぴちゃんの手作りおもちゃ「おうまハンド」
- 2026/1/8
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/牛乳パック、割り箸、色紙(色画用紙)≫
①牛乳パックを切り取り、一つは開いて三角に折り込み、馬の口を作ります
②①をつなげてテープでとめ、半分に切った割り箸を交差するように貼り付けます
③割り箸2本を貼り付け、茶色の色紙を貼って、馬の顔にします
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
|電話
|073（435）1329 子育て支援課
|ホームページ
|子育てひろば
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
-
2025/12/18寒い日のお楽しみ
せいろ蒸し日和寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…