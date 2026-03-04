こぴちゃんの手作りおもちゃ「くるくるフラワー」

≪材料/ペットボトルのキャップ(25個)、ペットボトルの空容器5個、厚紙(またはダンボール)、色紙≫

①ペットボトルのキャップを5個をかさねてビニールテープで巻きつけてカラフルにします

②ペットボトルの先を切ります

③厚紙(またはダンボール)にペットボトルの口が入るように5カ所穴をあけ、色紙を切り取った花を貼ります

④③の裏から②を通してテープでとめます

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。