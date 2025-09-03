こぴちゃんの手作りおもちゃ「はさんでアニマル」

≪材料/段ボール、洗濯ばさみ、色画用紙、ティッシュペーパー≫

①色画用紙に動物の顔と体を描いて切り抜きます

②洗濯ばさみのバネの輪に折りたたんだティッシュペーパーを通し、顔の絵の裏にテープでとめます

③段ボールに動物の体を貼ります





和歌山市子育てひろば

就園前の子どもと保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。参加は要予約。