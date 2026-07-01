こぴちゃんの手作りおもちゃ「バランスボール」
- 2026/7/2
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/段ボール、プラカップ6個、割りばし3組(6本)、新聞紙≫
①段ボールを円形に切り、1～6までの数字を書きます
②裏に割りばしを貼り、その先にプラカップを付けます
③新聞紙を丸めてボールを作ります
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
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