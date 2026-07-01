こぴちゃんの手作りおもちゃ「バランスボール」

≪材料/段ボール、プラカップ6個、割りばし3組(6本)、新聞紙≫

①段ボールを円形に切り、1～6までの数字を書きます

②裏に割りばしを貼り、その先にプラカップを付けます

③新聞紙を丸めてボールを作ります

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。