なぜピカピカ！？
時代劇で歯が白い理由って
前回も、紙上で取り上げたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。視聴率も評価も悪くはない。ただ、初回放送の後、多くの人が指摘したのは、歯が白すぎる問題だ。
主人公・秀長の実家は貧乏設定。家族全員の衣装を汚し、肌にも泥を塗ってリアリティーを追求しているのに、笑うとホワイトニングされた白い歯が。これでは興ざめだ。だが、白い歯問題は多くの時代劇に共通している。一体、なぜか。時代考証の専門家によれば、お歯黒や引き眉を再現しない理由は「そんなことをさせたのでは出てくれる俳優が限られる」という制作側の都合だという。歯も同様で、俳優のイメージへの影響や事務所・スポンサーとの関係など、複雑な事情が絡む。それでも役作りのために歯を犠牲にした俳優はいた。特に、松田優作やロバート・デ・ニーロの逸話は有名だ。とはいえ、それは例外的な覚悟の話。多くの時代劇で歯が現代のままなのは、妥協ではなく、映像作品としての現実的な選択なのかもしれない。昔のCМではないが、やはり芸能人は“歯”が命。戦国の世を描いても、そこは令和のままなのだ。
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
毎日生き生き健康通信vol.73
冷え症は体質だと思って諦めないで
自分に合う漢方を見つけませんか？
年齢とともに少しずつ変化する体力や体の状態をチェック
チャレンジ！ 大人の体力測定
3月4日(水)、6日(金)、9日(月)に、無料測定会が実施
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
-
2026/1/152024年度県不登校児童生徒数過去最多
わが子が不登校になったら2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…