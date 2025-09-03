ひとり親家庭の就労を後押し

支援拠点「オリーブテラスわかやま」

就業支援コーディネーターが常駐、フォルテワジマ3階

資格取得やスキルアップなどの相談対応

和歌山県内の母子家庭や父子家庭の家事・育児と仕事の両立をサポートしようと、県は7月、フォルテワジマ3階(和歌山市本町)に、ひとり親家庭等就業・定着支援センター「オリーブテラスわかやま」を開設。新たな支援拠点として動き出しました。

ひとり親家庭は、仕事と育児・家事の両立、子どもの養育・教育、生活費の確保など、さまざまな悩みや不安が複雑に絡み合っています。これらを解消するため、各自治体は、給付金や減免制度、保育サービスをはじめ、進学・修学や就業、住居・生活支援といった制度を整えてきました。しかし、就業面では、働き方のミスマッチなどで、職場への定着に結びつかないケースが少なくありません。

こうした課題を受け、こども家庭庁は今年度、ひとり親の就業を後押しするためのモデル事業「民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業」を実施。採択を受けた和歌山県を含む3自治体の中、新たに支援拠点を設けたのは、和歌山県が初めてです。

同センターでは、県から委託を受けたキャリア・ブレスユーが運営を担い、就業支援コーディネーターが個別相談を実施。定着支援を行う他、就労に向けた資格取得やスキルアップに関する相談にも応じてくれます。

県内のひとり親家庭は、約1万世帯に上るとされています(2023年度和歌山県ひとり親家庭等実態調査結果報告書参考)。スタッフは「諦めず、どんなささいなことでも気軽に足を運んでください」と呼び掛けています。

来所前には予約が必要。キッズルームあり。