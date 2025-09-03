 

ひとり親家庭の就労を後押し
支援拠点「オリーブテラスわかやま」
就業支援コーディネーターが常駐、フォルテワジマ3階

資格取得やスキルアップなどの相談対応

キャリアコンサルタントや就労に関するコーディネーターが対応

 和歌山県内の母子家庭や父子家庭の家事・育児と仕事の両立をサポートしようと、県は7月、フォルテワジマ3階(和歌山市本町)に、ひとり親家庭等就業・定着支援センター「オリーブテラスわかやま」を開設。新たな支援拠点として動き出しました。

ひとり親家庭は、仕事と育児・家事の両立、子どもの養育・教育、生活費の確保など、さまざまな悩みや不安が複雑に絡み合っています。これらを解消するため、各自治体は、給付金や減免制度、保育サービスをはじめ、進学・修学や就業、住居・生活支援といった制度を整えてきました。しかし、就業面では、働き方のミスマッチなどで、職場への定着に結びつかないケースが少なくありません。

こうした課題を受け、こども家庭庁は今年度、ひとり親の就業を後押しするためのモデル事業「民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業」を実施。採択を受けた和歌山県を含む3自治体の中、新たに支援拠点を設けたのは、和歌山県が初めてです。

同センターでは、県から委託を受けたキャリア・ブレスユーが運営を担い、就業支援コーディネーターが個別相談を実施。定着支援を行う他、就労に向けた資格取得やスキルアップに関する相談にも応じてくれます。

県内のひとり親家庭は、約1万世帯に上るとされています(2023年度和歌山県ひとり親家庭等実態調査結果報告書参考)。スタッフは「諦めず、どんなささいなことでも気軽に足を運んでください」と呼び掛けています。

来所前には予約が必要。キッズルームあり。

相談室からはキッズルームが見えます


開所時間午前10時～午後6時
定休日火・日曜、祝日(振替休日含む)・年末年始
問い合わせ073(499)6505オリーブテラスわかやま

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年9月6日号「和歌山のヒガシから新着情報 これが新しい橋本です」

    2025/9/4

    和歌山のヒガシから新着情報
    これが新しい橋本です
    橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
  2. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう！？」

    2025/8/28

    自然界の脅威に備えよう
    人と自然の“キケンな遭遇”
    出合ったらどうしよう！？
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
  3. リビング和歌山2025年8月23日号「あなたのその行動が働きを鈍くしているかも 免疫細胞のはなし」

    2025/8/21

    あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
    免疫細胞のはなし
     私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
  4. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」

    2025/8/7

    語り継ぐ体験、記録で伝える
    戦後80年、未来へ残す記憶
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
  5. リビング和歌山2025年8月2日号「専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード ブーム再燃！アサイーボウル」

    2025/7/31

    専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
    ブーム再燃！アサイーボウル
      まだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/9/4

    2025年9月6日号

  2. 2025/8/28

    2025年8月30日号

  3. 2025/8/21

    2025年8月23日号

  4. 2025/8/7

    2025年8月9日号

  5. 2025/7/31

    2025年8月2日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。