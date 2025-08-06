ゆかし潟の生物観察
- 2025/8/7
- 街のイベント
那智勝浦町湯川のゆかし潟で、「ゆかし潟の生物観察」が9月7日(日)午前10時～午後1時に催されます(雨天中止)。汽水湖のゆかし潟で生物を観察。生態系について学びます。対象は小学生以上(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員15人。申し込みは8月17日(日)までに往復はがきで(必着)。多数は抽選。
|イベント期間
|9月7日(日)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
おすすめ記事
-
2025/8/7語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
-
2025/7/31専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
ブーム再燃！アサイーボウルまだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
-
2025/7/24進化する「北ぶらくり丁」レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
-
2025/7/17駅舎物語
～Stories of the Station House～和歌山県内にある約130の駅の中から、鉄道を利用して訪れてほしい駅をピックアップして紹介します。…
-
2025/7/10参加者募集！
リビング特別体験イベント
夏休み！ 親子で工場見学もうすぐ夏休み。親子で工場見学に出かけませんか。地元和歌山にゆかりのある産業やものづくりを知り、…