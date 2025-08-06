 

ゆかし潟の生物観察

 那智勝浦町湯川のゆかし潟で、「ゆかし潟の生物観察」が9月7日(日)午前10時～午後1時に催されます(雨天中止)。汽水湖のゆかし潟で生物を観察。生態系について学びます。対象は小学生以上(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員15人。申し込みは8月17日(日)までに往復はがきで(必着)。多数は抽選。

イベント期間9月7日(日)
問い合わせ和歌山県立自然博物館
電話番号073(483)1777
8月1日現在の情報です

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

