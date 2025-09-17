わかやま母乳の会講演会
「母乳育児を勧める母子同室の取り組みは？」を題材に、より良い母子関係作りを目指す「わかやま母乳の会 第18回講演会」が、9月28日(日)午後1時半～4時半、和歌山市保健所3階大ホール(同市吹上)で開催。会長・樋口隆造さんが、県下の周産期施設における母乳育児支援の現状を報告。母子同室・母子触れあいを実践するベルランド総合病院MFICU科長・冨田正美さんが講演。参加無料。予約不要。
|イベント期間
|9月28日(日)
|問い合わせ
|わかやま母乳の会事務局(かわばた産婦人科内)
|電話番号
|073(453)0600
