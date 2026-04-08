オープンガーデン
- 2026/4/9
- 街のイベント
和歌山市を中心にした県北部の個人宅で、すてきな庭を一般公開する「第23回オープンガーデン」が、4月11日(土)、12日(日)、19日(日)、5月7日(木)～24日(日)各日午前9時～午後5時に開催(各庭で日時は相違)。趣向を凝らした庭園巡りへ。観覧無料。詳細はホームページ(「オープンガーデン和歌山」で検索)。
|イベント期間
|4月11日(土)、12日(日)、19日(日)ほか
|問い合わせ
|オープンガーデンわかやま・冨田さん
|電話番号
|073(452)3855
おすすめ記事
-
2026/4/9春を楽しむ
藤が彩る紫の絶景長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤ス…
-
2026/4/2今年の春は、寒暖差に負けない体づくりの新習慣！
体温調整をマスターしよう気象庁によると、昨年4月の平均最高・最低気温の差は9.3度。1年で最も寒暖差が激しい春に、「毎年体…
-
2026/3/26和歌山市の市立中学校
新制服今春から着用スタート！和歌山市では4月から、市立中学校で共通デザインの新制服が導入されます。長年親しまれてきたつめ襟の…
-
2026/3/19あっ！見～つけた！！
地元農家のポツンと直売所市街地から郊外へ車を走らせると、ふと現れる野菜の直売所。新鮮な農産物が無造作に並べられ、うれしい…
-
2026/3/12和歌の浦の魅力を深める体験
和歌に親しむ「言の葉ふだ」風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…