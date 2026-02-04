 

カレーうどんであったまろ！

リビング和歌山2026年2月7日号「カレーうどんであったまろ！」

 暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過程で熱を生み出す麺…スパイス×とろみ×炭水化物=カレーうどんで、体の芯からぽかぽかに。

だし香る甘めの仕上がり
唐揚げで満足感プラス

うどん処なべや

うどん処 なべや

カレーうどん(950円)

 もちっとした食感の自家製麺を使い、辛口が苦手な大人や子どもでも食べやすい甘めの味付け。カツオだしをベースにした風味豊かなつゆに、国産牛とタマネギ、青ネギを合わせています。定食で人気の唐揚げがトッピングされ、ボリュームアップ。玉子丼や天丼を小盛りにした「ちびっこ丼」(450円から)も。

問い合わせ 073(472)0667
住所 和歌山市西266
営業時間 午前11時～午後3時(OS午後2時半)
定休日 火曜、その他月末に連休
駐車場 あり
Instagram @nabeya.osoba

インパクト大の”カツ力”
ちょいピリ辛で食欲直撃

うどんとおむすび紬

大判わらじカツカレーうどん(1100円)

 丼鉢が小さく見えてしまうほどのど迫力！ 器から大胆にはみ出す大判わらじカツ(ミンチカツ)は揚げたて。国産小麦100％使用の丸2日熟成させた生地も切りたてゆでたて。ちょいピリ辛のカレーだしも注文が通ってから一番だしとカレー粉を調合。牛肉にたこさんウインナーもトッピングされたボリューム満点の一杯。

問い合わせ 073(488)8649
住所 和歌山市八番丁18-1
営業時間 午前11時半～午後2時半(OS2時)、午後5時半～9時(OS8時45分)
定休日 土曜の夜、日曜
Instagram @udon_omusubi_tumugi

完成まで多大な努力
万人が納得する味わいに

信州そば・うどん
信濃路 鳴神店

信州そば・うどん 信濃路 鳴神店

カレーうどん(1000円)
※キーノ和歌山市駅店、日赤医療センター店は別価格

 試行錯誤を長年続け、ついにたどりついた自信の一杯。和風だしとタマネギの甘みが引き立ち、深みがあるつゆ。もちっとした食感が特徴の麺との絡みが抜群です。全店で提供され、幅広い年代層からのオーダーが多いとの話に納得。毎月2日は「カレーうどんの日」で、単品600円に(日赤医療センター店を除く)。

問い合わせ 073(473)7722
住所 和歌山市鳴神1059-1
営業時間 午前11時～午後9時(OS8時半)
定休日  無休
駐車場 あり
HP https://www.shinanoji.jp/

かけだしに追いつゆをプラス
スパイシーなサラサラ系

うどんの大田萬

うどんの大田萬

かけカレーうどん(880円) かしわ天(250円)

 カレーだしは、昆布、カツオ、イリコ、メヂカ、ウルメ、サバなど国産の天然素材からとった自慢のだしが、カレーのスパイシーさに負けてしまわないよう、かけだしに追いつゆでしっかりとだしを効かせたサラサラ系。国産小麦100％の“角が立った”もっちりとコシのある麺がしっかりと受け止めます。トッピングはお好みで。

問い合わせ 073(497)8013
住所 和歌山市本町3-35
営業時間 午前11時～午後3時(OS2時半)、午後5時半～9時(OS8時半)
定休日 日・月曜、火曜の夜
Instagram @udon_o_taman2022

あぶりチーズがドドン！
コク深く、濃厚な一杯

UDONひらおか

UDONひらおか

チーズカレーおうどん(1400円)

 水の代わりに煮だしたほうじ茶を使う特製カレーは、「2日目のような奥深い味わいがポイント」と、店主の宮坂正美さん。麺に濃厚スープとあぶりチーズを絡めていただくと至福の一口！ さらに、底には“隠しチーズ”が潜んでいて、ずずっと飲み干したくなるおいしさ。締めに白ご飯(200円)をオーダーする人が続出。

問い合わせ 080(9508)1964
住所 海南市下津町丁100-2
営業時間 午前11時～午後4時(ランチOS2時)
定休日 火曜、第2日・月曜、他不定休
駐車場 あり
Instagram @udon_hiraoka

土鍋でグツグツ味わう
“だし染みカツ”が名脇役

うどん工房かつらぎ

うどん工房かつらぎ

極(ごく)だしカツカレーうどん(1430円)

 グツグツと音を立てながら登場する熱々の土鍋。サバ、ウルメ、メジカなどの削り節と昆布でとっただしに、2種類のカレールーを合わせたマイルドな味わい。みそやショウガ、しょう油、ラー油を隠し味にブレンドし、ほどよいスパイス感もプラス。とんかつが自然とだしをまとい、かんだ瞬間にじゅわっとうまみが広がります。

問い合わせ 073(462)7227
住所 和歌山市園部1505-7
営業時間 午前11時半～OS午後2時、5時～OS8時
定休日 月曜、第2・4火曜
駐車場 あり
Instagram @udonkouboukaturagi

大量のつゆに泳ぐ自家製麺
お手頃な価格も魅力

うどん うかわ

うどん うかわ

カレーうどん（600円）

 ウルメ、サバぶし、昆布などで作る“店の命”ともいえるだしに、カレー粉を合わせて完成するつゆ。器になみなみと注がれたつゆから、箸で自家製麺のうどんを探してすする。奇をてらわない、昔ながらの味に頬が緩みます。今どきうれしい価格なので、100円プラスしてご飯を追加し、締めに投入したくなりますよ。

問い合わせ 073(494)6275
住所 海南市重根西1-6-6
営業時間 午前11時～午後2時
定休日 日曜
駐車場 あり
HP https://www.wfj.or.jp/ukawa/

最後の一滴まで味わいたい
3種のカレー×だし

手打ちそば・うどん 信玄

手打ちそば・うどん 信玄

カレーうどん(935円)

 開店と同時に満席になることも多い人気店。香り高いカツオを軸に、4種のだしを丁寧にブレンドした豊かな風味のつゆが味の決め手です。カレーは3種のルーを合わせた奥深い味わいで、うどんとの相性も申し分なく、最後の一滴まで飲み干したくなるおいしさ。「実は『カレーそば』も人気なんですよ」と店主。

問い合わせ 073(445)8856
住所 和歌山市西小二里2-5-54
営業時間 午前11時半～午後2時半(OS2時)、6時半～8時半(OS8時)
定休日 火曜の夜と水曜
駐車場 あり

主役級の存在感を誇る
大きな国産牛肉と揚げ

本格手打ち もとや

本格手打ち もとや

カレーうどん(1110円)

 国産素材で作った自慢のだしと、オリジナルブレンドのカレー粉が生み出すつゆ。職人による手打ち麺は、長さや太さが不ぞろいで、粉の配合によって日々変化。この手作り感も魅力です。具材にもこだわり、国産牛肉がとにかく大きい！ 揚げは香ばしく焼いてから刻んで入れ、つゆの中から取り出しても、カリッとした食感に。

問い合わせ 073(462)8866
住所 和歌山市田屋107-1
営業時間 午前11時～午後3時半(OS3時)
定休日 木曜(祝日の場合営業)
駐車場 あり
Instagram @honke.motoya

