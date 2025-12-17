カンタン、映える クリスマス・スイーツ

何かと出費が増える年末年始。小さな子どもでもカンタンにできるクリスマス・スイーツをわいわい作ってみませんか？材料はシンプルなものばかりですよ。

【プチシュークリーム】

お皿の周りをぐるりと囲むか、土台から少しずつ積んでツリー型に。

【ホイップクリーム】

プチシューやほかの材料をくっつける接着剤の代わりになります。

【マシュマロ&イチゴ】

大きい白いマシュマロはサンタさんの顔。ホイップクリームを接着剤にしてイチゴの帽子を乗せ、ピックを刺します。

【クッキー】

丸いクッキー大小で、お皿に平らに縦に並べて雪だるまに。長方形のものは2枚を互いに立てかけてお菓子の家のように。星、ハート、動物形なども飾れば楽しいです。

【チョコペン・アイシングペン】

百円ショップでも手に入ります。クッキー、マシュマロ、何にでも顔や模様を描いてみましょう。

【粉砂糖】

色の濃い皿にレースペーパーを置き、全体に白い粉砂糖を茶こしで振りかけると美しく、大小の丸い紙を上下に並べて振ると、雪だるまのシルエットになります。

以上のような材料を、市販のスポンジケーキや大皿に平たく並べるもよし、立体的に積むのもよし。あなたのセンスで飾り付けてみましょう。すてきなクリスマスをすごしてくださいね。

【番外編】

スプーンで丸く繰り抜いたアボカド、カッテージチーズ、プチトマトに、オリーブオイル+わさび醤油で、クリスマスカラーのおつまみに。