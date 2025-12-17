カンタン、映える クリスマス・スイーツ
- 2025/12/18
- 子育て・教育
- 時短カンタン家事育児
何かと出費が増える年末年始。小さな子どもでもカンタンにできるクリスマス・スイーツをわいわい作ってみませんか？材料はシンプルなものばかりですよ。
【プチシュークリーム】
お皿の周りをぐるりと囲むか、土台から少しずつ積んでツリー型に。
【ホイップクリーム】
プチシューやほかの材料をくっつける接着剤の代わりになります。
【マシュマロ&イチゴ】
大きい白いマシュマロはサンタさんの顔。ホイップクリームを接着剤にしてイチゴの帽子を乗せ、ピックを刺します。
【クッキー】
丸いクッキー大小で、お皿に平らに縦に並べて雪だるまに。長方形のものは2枚を互いに立てかけてお菓子の家のように。星、ハート、動物形なども飾れば楽しいです。
【チョコペン・アイシングペン】
百円ショップでも手に入ります。クッキー、マシュマロ、何にでも顔や模様を描いてみましょう。
【粉砂糖】
色の濃い皿にレースペーパーを置き、全体に白い粉砂糖を茶こしで振りかけると美しく、大小の丸い紙を上下に並べて振ると、雪だるまのシルエットになります。
以上のような材料を、市販のスポンジケーキや大皿に平たく並べるもよし、立体的に積むのもよし。あなたのセンスで飾り付けてみましょう。すてきなクリスマスをすごしてくださいね。
【番外編】
スプーンで丸く繰り抜いたアボカド、カッテージチーズ、プチトマトに、オリーブオイル+わさび醤油で、クリスマスカラーのおつまみに。
|お片づけプレゼンター
|カール友波(となみ)
|プロフィール
|「カールく明るくお片づけ」をモットーに活動中。整理収納教育士認定講師、時短家事コーディネーター・ベーシック認定講師、 著書「子どもがどんどん整理整頓したくなるお片づけ帖」。発達支援教育士認定講師でもあり、リビングカルチャー倶楽部で認定講座を開講中
