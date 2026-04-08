 

グループPA.KO展

 「Doi絵画教室」で習う大人の生徒91人の「第18回グループPA.KO展」。第1期は4月16日(木)～20日(月)、第2期は23日(木)～27日(月)午前10時～午後5時、ギャラリー白石(同市湊通丁南)とギャラリーTB(同市広道)の2会場で(各期最終日は4時まで)。多彩な絵画約250点と講師の賛助出品。無料。

イベント期間4月16日(木)～20日(月)、23日(木)～27日(月)
問い合わせDoi絵画教室
電話番号073(460)5521
4月3日現在の情報です

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交通安全キャンペーン2026 入賞作品発表

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