岩出市中島に、カーコーティングと洗車の専門店「キーパーラボ岩出店」が3月にオープンしています。ホンダカーズ紀の川岩出店に併設された店舗で、ホンダ車以外の国産車や輸入車にも対応。高い技術と知識を持つ専門スタッフが、車の状態や希望に合わせてメニューを提案。コーティングはもちろん、手洗い洗車や車内清掃、相談・見積もりも可能です。予約なしで気軽に洗車もできます。
店舗情報
|店舗名
|KeePerLABO岩出店(キーパーラボ)
|電話番号
|0736(86)0055
|住所
|岩出市中島776‐1
|営業時間
|午前9時～午後8時(最終受け付け午後7時半)
|休日
|火曜
|駐車場
|あり
|HP
|https://keeperlabo.jp/iwade
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