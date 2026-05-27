コーティング・洗車の専門店

車の“キレイ”を気軽にプロに相談

岩出市中島に、カーコーティングと洗車の専門店「キーパーラボ岩出店」が3月にオープンしています。ホンダカーズ紀の川岩出店に併設された店舗で、ホンダ車以外の国産車や輸入車にも対応。高い技術と知識を持つ専門スタッフが、車の状態や希望に合わせてメニューを提案。コーティングはもちろん、手洗い洗車や車内清掃、相談・見積もりも可能です。予約なしで気軽に洗車もできます。

店舗情報