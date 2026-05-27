 

コーティング・洗車の専門店
車の“キレイ”を気軽にプロに相談

 岩出市中島に、カーコーティングと洗車の専門店「キーパーラボ岩出店」が3月にオープンしています。ホンダカーズ紀の川岩出店に併設された店舗で、ホンダ車以外の国産車や輸入車にも対応。高い技術と知識を持つ専門スタッフが、車の状態や希望に合わせてメニューを提案。コーティングはもちろん、手洗い洗車や車内清掃、相談・見積もりも可能です。予約なしで気軽に洗車もできます。

店舗情報

店舗名KeePerLABO岩出店(キーパーラボ)
電話番号0736(86)0055
住所岩出市中島776‐1
営業時間午前9時～午後8時(最終受け付け午後7時半)
休日火曜
駐車場あり
HPhttps://keeperlabo.jp/iwade

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